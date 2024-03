P. Diddy: Razzien wegen Menschenhandelsvorwürfen

Nachdem seit Monaten Vorwürfe gegen P. Diddy kursieren, stürmte die Polizei nun seine Häuser.

Dem Rapper P. Diddy wird Menschenhandel vorgeworfen. Die Polizei durchsuchte die Häuser des Musikers.

Genauer soll es um „sex trafficking“ gehen, also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. So soll P. Diddy, bürgerlich Sean Combs, junge Frauen unter Drogen gesetzt haben. Das Verfahren sowie zugehörige Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft laufen bereits, genauere Stellungnahmen gibt es von den zuständigen Behörden jedoch noch nicht. Auch der Rapper äußerte sich noch nicht zu den Untersuchungen.

Zwei Festnahmen bei Razzien

Im Rahmen eben jener Ermittlungen führte die örtliche Polizei gestern Razzien in P. Diddys Anwesen in Miami und Los Angeles durch. Von letzterem Einsatz kursieren Fotos, die bewaffnete Einsatzkräfte der Homeland Security zeigen. Die Beamten holten Kisten mit Beweismaterial aus der Villa im Viertel Holmby Hills, außerdem kam es zu mehreren Verhaftungen. So wurden zwei Männer abgeführt, bei denen es sich um P. Diddys Söhne King und Justin Dior Combs handeln soll. Der Rapper selbst war hingegen nicht vor Ort.

Viele Vorwürfe gegen P. Diddy

Es ist nicht das erste Mal, dass innerhalb von kurzer Zeit schwere Anschuldigungen gegen den Musiker vorliegen. Im Dezember 2023 wurde ihm unter anderem vorgeworfen, Anfang der Zweitausender Jahre in einer Gruppe eine Siebzehnjährige vergewaltigt zu haben. Außerdem liegen Zivilklagen zu weiteren Delikten sexueller Gewalt vor. Unter den Kläger:innen waren eine Ex-Freundin, die Sängerin Cassandra „Cassie“ Ventura, sowie der ehemaliger Produzent des Musikers, Rodney „Lil Rod“ Jones. Mit Cassie hat sich P. Diddy inzwischen außergerichtlich geeinigt. Ingesamt wies er die Anschuldigungen öffentlich zurück.