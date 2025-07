Nach Tod von Ozzy Osbourne: Streaming-Zahlen explodieren

Ozzys Solo-Werk sowie die Songs von Black Sabbath werden nun mehr denn je gestreamt.

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne schießen die Streams seiner Musik in die Höhe. Demnach gewinnt Osbourne als Solokünstler über sechs Millionen neue monatliche Hörer:innen. Black Sabbath verzeichnen ebenfalls einen deutlichen Anstieg und kommen auf über vier Millionen neue monatliche Streams.

„Crazy Train“ oben mit dabei

Auch einzelne Songs legen stark zu. Osbournes „Crazy Train“ kommt auf rund acht Millionen neue Aufrufe. „Mama, I’m Coming Home“ erreicht ein Plus von etwa 7,2 Millionen Streams, „No More Tears“ kommt auf rund sieben Millionen zusätzliche Abrufe.

Black Sabbath knackt Milliardenmarke

Bei Black Sabbath gehört „Paranoid“ zu den meistgehörten Titeln der letzten Tage. Der Song steigt um 9,3 Millionen Streams und überschreitet damit die Marke von 1,38 Milliarden Gesamtstreams. „Iron Man“ kommt auf rund sechs Millionen neue Aufrufe, „War Pigs“ legt um etwa fünf Millionen Streams zu. Das berichtet unter anderem „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf aktuelle Daten der Plattform.

Osbournes Tod erschüttert die Welt

Ozzy Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Nur wenige Wochen zuvor hatte er in Birmingham ein letztes Mal auf der Bühne gestanden. Am 5. Juli 2025 gaben Black Sabbath einen Abschiedsgig vor über 40.000 Besucher:innen. In den Tagen nach seinem Tod meldeten sich neben seiner Familie auch weitere Weggefährt:innen zu Wort und zollten der Metal-Legende ihr Tribut.

Emotionales Statement der Familie

Seine Familie verabschiedete ihr Oberhaupt via Instagram mit einem emotionalen Posting. Sie teilten ein Foto vom Rocker und schrieben dazu: „Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren. Sharon, Jack, Kelly, Aimee und Louis“

Das Posting erhielt nur 15 Stunden nach seiner Veröffentlichung bereits über 220.000 Kommentare.