Ozzy Osbourne: Erinnerungen an seine Auftritte in Videospielen

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli erinnern nicht nur Musikfans weltweit an das Leben und Wirken des Frontmanns von Black Sabbath. Auch in der Gaming-Community wird Ozzy für seine Präsenz in Videospielen und Werbekampagnen gewürdigt.

Werbespot ging viral

Besonders im Fokus steht ein Werbespot aus dem Jahr 2023 für das Virtual-Reality-Headset „PlayStation VR2“. In dem einminütigen Clip spielt Osbourne das Spiel „Horizon: Call Of The Mountain“, während seine Ehefrau Sharon Osbourne versucht, ihn zum Aufbruch zum Flughafen zu bewegen. „Ich bin heutzutage sehr technisch“, sagt er darin, bevor er gegen virtuelle Maschinenwesen kämpft: „Lass mich erst diese verdammten Dino-Maschinen töten.“

Der Playstation-Trailer mit Ozzy Osbourne:

Neben dem PSVR2-Spot erinnern Fans auch an Osbournes Mitwirken im Action-Adventure „Brütal Legend“ (2009), in dem er als „Guardian of Metal“ auftrat – eine Figur, die er gemeinsam mit Jack Blacks Spielfigur Eddie Riggs verkörperte. Trotz seiner kurzen Bildschirmzeit hinterließ der Charakter einen bleibenden Eindruck. Neben Osbourne wirkten weitere Metal-Größen wie Motörheads Lemmy Kilmister, Rob Halford (Judas Priest) und Lita Ford (The Runaways) in dem Spiel mit.

Osbourne im Videospiel „Brütal Legend“:

Ein weiteres Beispiel ist Osbournes Beitrag zu „Guitar Hero: World Tour“. Videos aus dem Motion-Capturing-Prozess, in dem der „Prince of Darkness“ selbst Bewegungsdaten für seine Figur aufnahm, wurden nach seinem Tod erneut verbreitet. Die Figur trägt Osbournes Gesichtszüge und es gilt als einer seiner markantesten digitalen Auftritte. Das Spiel setzte die Tradition fort, Rocklegenden als spielbare Gastcharaktere zu integrieren.

Osbourne beim Motion-Capturing:

Im Gegensatz zu anderen Musikikonen wie Jimi Hendrix oder auch Kurt Cobain, die posthum ins Spiel integriert wurden, war Osbourne direkt in den Entwicklungsprozess eingebunden.