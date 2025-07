Judas Priest mit bittersüßer Verneigung vor Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne: Erinnerungen an seine Auftritte in Videospielen

Bei einem Konzert der Band im Scarborough Open Air Theatre widmete Sänger Rob Halford seinem verstorbenen Zeitgenossen einen Song.

„Hört mal, die letzten 24 Stunden waren hart, oder? Es war hart. Aber er würde wollen, dass wir das tun, er würde wollen, dass wir zusammen sind, er würde wollen, dass wir eine gute Zeit haben, und genau das tun wir gerade. Wir lieben dich, Ozzy!“

Mit diesen Worten leitete Rob Halford, der Frontmann von Judas Priest, eine Erinnerung an Ozzy Osbourne ein. Die Band hatte nur einen Tag nach der traurigen Bekanntgabe, dass der Sänger von Black Sabbath im Alter von 76 Jahren verstorben ist, einen Auftritt im Scarborough Open Air Theatre in England.

Dann widmete er Ozzy ihren mythenumschlungenen Klassiker „Giants In The Sky“. Halford: „Der nächste Song handelt von ihm und all den anderen Größen, die wir verloren haben. Ihre Musik lebt für immer weiter. Früher waren sie hier unten auf der Erde, jetzt sind sie dort oben im Himmel, wie wir so sagen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Judas Priest verehren Ozzy Osbourne und Black Sabbath

Obgleich Judas Priest nicht beim nun schon legendären Abschiedskonzert von Black Sabbath vor einigen Tagen dabei sein konnten, machten sie nie einen Hehl aus ihrer Zuneigung für die Band. So veröffentlichten sie gerade erst eine Coverversion von „War Pigs“, das sie seit 2011 als Pre-Opener anspielen.

Zudem schwärmte Halford in den vergangenen Jahren oft von der inspirierenden Kraft von Black Sabbath‘ Debütalbum („der Antrieb für alle großartigen Dinge im Heavy Metal“). Mehrfach betonte der Sänger auch, dass beide buchstäblich Tür an Tür groß geworden seien und sozusagen simultan den Metal in Bewegung setzten.

Ozzy Osbourne verstarb nur kurz nach seinem nun letzten Live-Auftritt am 5. Juli in Birmingham, als er für das „Back To The Beginning”-Konzert offenbar noch einmal letzte Kräfte sammelte. Die Todesursache wurde zwar nicht genannt, doch es ist bekannt, dass Ozzy seit vielen Jahren mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, darunter zuletzt auch Parkinson. Seine Familie betonte, dass der Sänger im Kreise seiner Liebsten loslassen konnte.