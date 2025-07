Black Sabbath zollen Ozzy Osbourne Tribut: „Wir haben unseren Bruder verloren“

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne. Der als „Prince of Darkness“ bekannt gewordene Musiker ist im Alter von 76 Jahren verstorben, nur wenige Wochen nach dem Black-Sabbath-Farewell-Konzert im Villa Park in Birmingham am 5. Juli 2025. Nun haben seine ehemaligen Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward öffentlich Abschied genommen.

Tony Iommi: „Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben“

Gitarrist Tony Iommi teilte auf Instagram mehrere Bilder, darunter ein altes Foto von Osbourne in jungen Jahren sowie eines, auf dem sich die beiden umarmen. In der Bildunterschrift schreibt er: „Ich kann es einfach nicht glauben! Mein lieber, lieber Freund Ozzy ist nur wenige Wochen nach unserem Konzert im Villa Park verstorben.“

Die Nachricht habe ihn sprachlos gemacht, weiter heißt es in seinem Beitrag: „Das ist eine so herzzerreißende Nachricht, dass mir die Worte fehlen. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben.“ Iommi betont: „Geezer, Bill und ich haben unseren Bruder verloren.“ Seine Gedanken seien bei Sharon Osbourne und der ganzen Familie. Er schließt mit: „Ruhe in Frieden, Oz. Tony.“

Geezer Butler: „Vier Kinder aus Aston – wer hätte das gedacht?“

Auch Bassist Geezer Butler erinnert auf seinem Instagram-Kanal an die gemeinsamen Anfänge der Band: „Auf Wiedersehen, lieber Freund – danke für all die Jahre – wir hatten viel Spaß zusammen“, schreibt er. In seinem emotionalen Beitrag blickt er auf die frühe Zeit zurück: „Vier Kinder aus Aston – wer hätte das gedacht, nicht wahr?“

Er sei dankbar, dass sie beim letzten Konzert in Aston noch einmal zusammen auf der Bühne stehen konnten: „Ich bin so froh, dass wir es noch ein letztes Mal in Aston tun konnten.“

Bill Ward über Ozzy Osbourne: „Niemals Lebewohl“

Auch Schlagzeuger Bill Ward meldet sich zu Wort: „Wo finde ich dich jetzt? In den Erinnerungen, unseren unausgesprochenen Umarmungen, unseren verpassten Anrufen … nein, du bist für immer in meinem Herzen.“

Ward drückte sein tiefstes Mitgefühl gegenüber Sharon Osbourne und allen Familienmitgliedern aus. Auch die Fans schließt er in sein Statement mit ein: „Aufrichtiges Bedauern an alle Fans.“ Er verabschiedet sich mit den Worten: „Niemals Lebewohl. Danke für immer. Bill Ward.“

Black Sabbath: „Ozzy Forever“

Auch der offizielle Instagram-Account von Black Sabbath meldete sich zu Wort. Ganz Simpel: Ein Schwarz-Weiß-Foto von Ozzy Osbourne mit den Worten „Ozzy Forever“. Der Musiker verstarb am 22. Juli im Kreise seiner Familie.