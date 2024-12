Nach Trennung von Sabrina Carpenter: Barry Keoghan löscht Instagram-Profil

In einem Statement erklärt Keoghan, dass er die hasserfüllten Aussagen im Internet nicht mehr ertragen könne.

Barry Keoghan hat seinen Instagram-Account deaktiviert. Grund dafür sei das beleidigende Verhalten und „ekelhafte Kommentare“ im Internet, wie der Schauspieler nun auf der Plattform X mitteilte.

„Absolute Lügen, Hass, ekelhafte Kommentare“

Am 7. Dezember teilte der Ire auf X mit: „Ich kann nur so viel ertragen. Mein Name wurde auf eine Art und Weise durch das Internet geschleift, auf die ich normalerweise nicht reagiere.“ Der „Saltburn“-Hauptdarsteller fuhr fort: „Ich muss jetzt reagieren, weil wir an einem Punkt sind, an dem zu viele Grenzen überschritten werden. Ich habe mein Konto deaktiviert, weil ich nicht länger zulassen kann, dass dieses Zeug von meiner Familie und meiner Arbeit ablenkt.“

Weiterhin schrieb Keoghan über die negativen Nachrichten, sie seien „absolute Lügen, Hass, ekelhafte Kommentare über mein Aussehen, meinen Charakter, wie ich als Elternteil bin und jede andere unmenschliche Sache, die man sich vorstellen kann. Sie ziehen meinen Charakter und alles, wofür ich extrem hart gearbeitet habe und wofür ich stehe, in den Schmutz.“

Daraufhin nannte der 32-jährige Mime einige Beispiele. Man habe ihn „Heroin-Baby“ genannt, somit auch seine Mutter in die Negativ-Kommentare hineingezogen oder auch an der Haustür seiner Oma geklopft. Und: „Vor dem Haus meines kleinen Jungen zu sitzen und ihn einzuschüchtern. Das überschreitet eine Grenze.“

Keoghan will ein guter Vater sein

Dabei habe sich Keoghan viel Mühe gegeben, ein guter Vater für Sohn Brando zu sein. Das Kind stammt aus der Beziehung mit Alyson Sandro. „Jeden Tag arbeite ich härter daran, mich auf allen Ebenen zu pushen, um die gesündeste und stärkste Person für diesen Jungen zu sein. Ich möchte ihm die Möglichkeit geben, zu lernen, zu scheitern und zu wachsen. Ich möchte, dass er zu seinem Vater aufschauen kann, dass er mir volles Vertrauen entgegenbringt und weiß, dass ich ihm den Rücken freihalte, egal was passiert.“ Abschließend bat Keoghan um respektvolleres Verhalten von allen. Er wolle nicht, dass sein Sohn in einigen Jahren solche Aussagen über seinen Vater lesen müsse.

Gerüchte zum Beziehungsende mit Sabrina Carpenter

Das Löschen seines Social-Media-Kontos ereignete sich, nachdem Medien, wie „People“ über das Beziehungs-Aus von Keoghan und Sabrina Carpenter berichteten. Hier hieß es am 3. Dezember, dass die beiden sich nach einer fast einjährigen Beziehung dazu entschieden hätten, eine Pause einzulegen. So habe auch ein Insider dem Magazin gesagt: „Sie sind beide jung und karriereorientiert, also haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen.“ Zwischen der US-Sängerin und dem Schauspieler herrschten schon seit Monaten zumindest für die Öffentlichkeit ungeklärte Verhältnisse. Lange war man sich nicht sicher, ob die beiden noch zusammen sind oder nicht. Außerdem habe die vermeintliche Trennung laut „Hollywood Reporter“ zu mehreren Spekulationen geführt, dass Keoghan die „Espresso“-Künstlerin zuvor betrogen habe. Bisher kam weder ein Kommentar vom „Saltburn“-Star, noch von der Musikerin selbst zu dem Thema.