Barry Keoghans Party-Exzesse: Grund für das Liebesaus mit Sabrina Carpenter?

Die Gerüchte sind bestätigt. Sabrina Carpenter und Barry Keoghan gehen nun getrennte Wege.

Sabrina Carpenter und Barry Keoghan haben sich Berichten zufolge nach einer letztlich schwierigen Beziehung getrennt. Die Nachricht kommt nur zwei Monate, nachdem die beiden bei der Met Gala im Mai 2024 ihr offizielles Debüt als Paar auf dem Roten Teppich feierten. Ihr erster öffentlicher Auftritt bei diesem Event folgte auf ihre erste Begegnung bei der Pariser Modewoche im September des Vorjahres, gefolgt von einem gemeinsamen Date.

Das wilde Leben des Schauspielers soll der Auslöser sein

Die Trennung, die sich laut „The Sun“ vor etwa drei Wochen ereignet hat, wurde Insider-Berichten zufolge durch Keoghans wildes Partyleben ausgelöst. Insbesondere sein Verhalten unter Alkoholeinfluss habe zu Spannungen geführt. Eine nicht weiter genannte Quelle hat „The Sun“ berichtet, dass sich der irische Schauspieler – bekannt für seine Rolle im Film „Saltburn“ – wie ein „Idiot“ verhalten habe, wenn er betrunken war.

Obwohl Trennungsgerüchte die beiden bereits zuvor verfolgten, versuchte Keoghan noch vor wenigen Tagen, diese zu zerstreuen. Er likte einen Instagram-Post von Carpenter, in dem sie sich in Dessous zeigte.

Die 25-Jährige, die sich im Juni diesen Jahres in einem Interview mit „Rolling Stone“ zu ihrer Beziehung äußerte, ließ damals die Frage offen, ob sie Keoghan offiziell als ihren Freund bezeichnen würde. Sie sprach davon, dass ihre Beziehung „undefiniert“ sei und betonte die Bedeutung von Authentizität in ihren Begegnungen.

Sabrina Carpenter verarbeitet Beziehungsdynamiken in Musikvideo

In der Vergangenheit hatten die beiden es vorgezogen, ihre Beziehung privat zu halten. Doch immer wieder sorgten sie für Schlagzeilen – sei es durch öffentliche Auftritte oder durch gemeinsame Projekte wie das Musikvideo zu Carpenters Song „Please Please Please“, in dem Keoghan die Hauptrolle hat. Der Song des ehemaligen Disney-Stars, der von der Sehnsucht nach einem Partner handelt, der nicht ständig in alte Verhaltensmuster verfällt, zeigt erneut Carpenters Talent, persönliche Themen in eingängige Pop-Melodien zu verwandeln.

Das Musikvideo zu „Please Please Please“ greift die Thematik des Songs auf humorvolle Weise auf. Carpenter wird zu Beginn des Clips aus dem Gefängnis entlassen und muss ihren Freund, gespielt von Keoghan, immer wieder aus der Haft befreien, nachdem er erneut wegen Banküberfällen und Kidnapping verhaftet wurde.

„Please Please Please“ ist bereits die zweite erfolgreiche Singleauskopplung aus dem kommenden Album SHORT ‚N SWEET, nachdem „Espresso“ zuvor weltweit die Charts dominiert hatte. Carpenters neues Album wird am 23. August 2024 erscheinen und 2025 wird sie auf ihrer „Short n‘ Sweet“-Tour in Europa unterwegs sein, mit einem Konzert in Berlin im März.