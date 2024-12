Swift, Shirin David, „Saltburn“ – danach wurde 2024 am meisten gegoogelt

Der Google Jahresrückblick ist da und offenbart, wonach die Deutschen besonders oft gesucht haben.

Der Google Jahresrückblick 2024 ist veröffentlicht worden und zeigt in verschiedenen Statistiken, was rund um die Welt gesucht wird. Eingeteilt wurde dabei nach Kategorien wie Serien, Filme und Künstler:innen. Hier gibt’s die wichtigen Trends des Jahres im Überblick. Wer natürlich nicht fehlen darf in der Auflistung: Swift!

Die Top 10 gegoogelten Serien Deutschlands: „Maxton Hall“ an der Spitze

Maxton Hall Fallout 3 Body Problem Griselda Those About to Die In ewiger Schuld Haus aus Glas The Gentlemen Shōgun Monster

Den ersten Platz belegt dieses Jahr die deutsche Serie „Maxton Hall“ – eine Romanze, die in einer fiktiven Elite-Schule spielt. Die deutsche Serie, die man auf Amazon Prime streamen kann, brach zahlreiche Rekorde. Sie schaffte es in 120 Ländern auf Platz eins und wurde in 19 Sprachen übersetzt. Die Serie basiert auf dem Roman „Save Me“, dem ersten Teil einer Trilogie der Autorin Mona Kasten.

Die Top 10 gegoogelten Filme Deutschlands: „Saltburn“ vorne dabei

Saltburn Alles steht Kopf 2 Dune 2 Oppenheimer Deadpool Terrifier 3 Chantal im Märchenland Beetlejuice Damsel It ends with us

Bei dem Platz eins der Filme handelt es sich um einen schon 2023 herausgebrachten Komödien-Thriller. „Saltburn“ handelt von einem Oxford-Studenten, der aus Mitleid von seinem reichen Uni-Kameraden eingeladen wird, den Sommer mit ihm und seiner Familie auf dessen Anwesen zu verbringen.

Welche der vielen provokanten Szenen mit Hauptdarstellr Barry Keoghan zur Suchanfrage führten, bleibt wohl der Fantasie überlassen.

Die Top 10 gegoogelten Artists Deutschlands: Swift for the win

Taylor Swift Linkin Park Adele Joost Klein Emily Armstrong Mois One Direction Kamrad Lucy Diakovska Gabriel Kelly

Dass Taylor Swift den vordersten Rang belegt, ist nach dem Rummel um ihre „Eras Tour“ nicht sonderlich überraschend. Die US-Sängerin schloss gerade ihre mehr als eineinhalb Jahre dauernde Tour im kanadischen Vancouver ab, nachdem sie weltweit 149 Konzerte in 21 Ländern spielte. Bei der Tour lag der Fokus auf die 18-jährige Karriere von Swift. In dreieinhalb Stunden gab die 34-Jährige die Highlights ihrer bisherigen Karriere in Songform zum Besten.

Die Top 10 gegoogelten Lyrics Deutschlands: Shirin David an erster Stelle

Shirin David – „Bauch Beine Po“ Eminem – „Houdini“ Kendrik Lamar – „Not Like Us“ Linkin Park – „The Emptiness Machine“ K.I.Z – „Frieden“ Cris MJ und FloyyMenor – „Only“ Lilly Allen – „Not Fair“ Kendrik Lamar – „meet the grahams“ Joost Klein – „Europapa“ Natasha Bedingfield – „Unwritten“

Der Song „Bauch Beine Po“ von Shirin David löste nach Veröffentlichung im Sommer 2024 eine Kontroverse aus. Der Refrain des Songs lautet nämlich: „Du willst einen Body?/ Dann musst du pushen/ Bist du ein Hottie/ Werden sie gucken/ Geh‘ ins Gymmie, werde skinny, mach‘ daraus eine Show/ Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po.“ Mit diesen Lyrics geriet David ins Kreuzfeuer, ihr wurde Bodyshaming vorgeworfen. Doch einige Fans der Rapperin sahen den Song auch als Satire-Rap an und nahmen ihn mit einem Augenzwinkern als Empowerment an. So oder so: Den Text dazu wollten viele Deutsche ganz genau kennen.

Extra-Wissen

Weitere Google-Trend-Auflistungen fürs Jahr 2024 bilden die beliebtesten W-Fragen der Deutschen. Bei den Wie-Fragen führt dabei die Frage „Wie alt ist Stefan Raab?“ an. Die Frage „Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?“ hat es im Ranking auf Platz fünf geschafft. Bei den Was-Fragen belegt „Was ist ein Talahon?“ den ersten Platz. Die Frage nach dem viralen Social Media Trend „Was ist Dubai Schokolade?“ belegt Platz vier. Bei den Warum-Fragen führt „Warum streiken die Bauern?“ das Ranking an. Was die Deutschen noch beschäftigt: „Warum ist Butter so teuer?“