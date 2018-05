Avicii: Neue Berichte über Selbstmord

Familie Bergling hat sich in einem Statement erstmals seit dem Tod Aviciis an die Öffentlichkeit gewandt.

Auch vier Tage nach dem überraschenden Tod des EDM-Musikers Avicii befindet sich die Musikwelt in Schockstarre. In den Niederlanden, das gemeinhin als Heimat des aktuellen EDM-Trends gilt, war die Bestürzung über das Ableben des schwedischen DJs und Produzenten besonders groß, Kirchglocken spielten seine Songs. Nun hat sich die Familie Tim Berglings, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, erstmals in einem Statement zum Tod des Musikers geäußert und sich für die Anteilnahme bedankt. Dabei erwähnte sie ausdrücklich die Momente des Gedenkens beim Coachella-Festival sowie die niederländischen Kirchglocken-Interpretationen. Das komplette Statement, das auf Englisch veröffentlicht wurde, könnt Ihr hier lesen: „We would…