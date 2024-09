Josh Klinghoffer steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Der Ex-RCHP-Gitarrist soll im Frühjahr einen Fußgänger überfahren haben. Nun wurde er einem Gericht in Los Angeles vorgeführt.

Josh Klinghoffer, ehemaliger Gitarrist der Red Hot Chili Peppers und Live-Allround-Musiker von Pearl Jam, wurde am Donnerstag, den 26. September 2024, um 8.30 Uhr am Morgen ins Gerichtsgebäude von Alhambra, Los Angeles, berufen, um dort wegen fahrlässiger Tötung angeklagt zu werden. Am 18. März soll Josh Klinghoffer in Alhambra den 47-jährigen Israel Sanchez überfahren haben, während dieser auf einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Daraufhin hatte dessen Tochter Ashley Sanchez gegen Klinghoffer Klage eingereicht.

Wann mit einer Entscheidung im Gerichtssaal zu rechnen ist und wie lange der Prozess andauern wird, ist unklar. Auch das Strafmaß ist momentan nicht absehbar.

Anwälte widersprechen sich

Klinghoffers Anwalt Andrew B. Brettler ordnete gegenüber „Pitchfork“ das Ereignis als „tragischen Unfall“ ein: „Nachdem das Auto den Fußgänger angefahren hatte, hielt Josh sofort an, stoppte das Fahrzeug, rief den Notruf und wartete, bis die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Er kooperiert voll und ganz mit der Verkehrsermittlung.“

Der Rechtsvertreter der Angeklagten, Nick Rowley, verkündete laut „Variety“ hingegen, dass Klinghoffer „wegen Mordes“ verurteilt werden sollte: „Wir haben ein Video von ihm auf seinem Handy zu dem Zeitpunkt, als er Israel Sanchez, einen liebenden Vater, auf einem Zebrastreifen anfuhr und tötete. Israel Sanchez war auf dem Weg zum Lebensmittelladen, um Suppe für seine Familie zu kochen und kam nicht mehr nach Hause. Er machte alles richtig, achtete auf den Gegenverkehr und hielt sich an die Fußgängerbeschilderung, aber tragischerweise wurde er von Herrn Klinghoffer, der es eilig hatte und telefonierte, von hinten mit einem großen Geländewagen tödlich angefahren. Der Verlust und die Trauer, mit denen die Familie Sanchez nun konfrontiert ist, sind immens. Wir werden nicht aufhören, bis Herr Sanchez und seine Familie zur Rechenschaft gezogen werden und Gerechtigkeit erfahren.“

Videoaufnahme soll Tat beweisen

„TMZ“ veröffentlichte mutmaßlich das von Rowley angesprochene und von einer unbekannten Quelle stammende Video, welches den angeblichen Vorfall dokumentieren soll. Hier könnt ihr das Video sehen.

Darauf ist zu sehen, wie ein Mann einen Zebrastreifen auf einer Straßenkreuzung überquert, als er von einem schwarzen Geländewagen, der nach links abbiegt, überfahren wird. Im Anschluss hält der Fahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger an, läuft zu der im Clip zensierten Person hinüber, dreht sich dann um und geht zu seinem Auto zurück. In den ersten Sekunden wirkt es so, als würde der Fahrer über dem Lenkrad einen Gegenstand in seiner Hand halten.