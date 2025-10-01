Nach Zusammenbruch: Lola Young zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Wegen gesundheitlichen Problemen sagt die Künstlerin vorerst alle Live-Shows ab

Lola Young hat vor Kurzem ihr zweites Studioalbum I’M ONLY FUCKING MYSELF veröffentlicht und eigentlich sollte sie damit bald weiter auf Tour gehen, doch nach ihrem Zusammenbruch beim All Too Well Festival sagte sie alle Konzerte ab. Hier mehr zu den Hintergründen.

Lola Young zieht Konsequenzen

„Ich werde für eine Weile weg sein“, schrieb die Sängerin in einem Statement auf Instagram am 30. September. „Es schmerzt mich, sagen zu müssen, dass ich alles für die absehbare Zukunft absagen muss.“ Einen Tag zuvor hatte die Britin bereits ihre Show in Washington, D.C. abgesagt, nachdem sie in New York auf der Bühne zusammengebrochen war.

Young erlitt während der Performance ihres Song „Conceited“ (2024) bei einem Festival im Forest Hills Stadium am 27. September einen Zusammenbruch. Sie wurde von Sanitäter:innen hinter die Stage gebracht und beendete den Gig frühzeitig. Lola Young versicherte aber ihren Fans später, dass es ihr gut gehe. Dennoch sind diese besorgt um die Gesundheit der 24-Jährigen.

Schizoaffektive Störung und Kokainsucht

Lola Young leidet seit ihrem 17. Lebensjahr an einer schizoaffektiven Störung, die Symptome reichen von denen einer bipolaren Störung bis hin zu schizophrenen Komponenten. 2022 gab sie ihre Diagnose bekannt und deklarierte sie als ihre „Superkraft“, dabei betonte die aus Croydon stammende Musikerin auch, dass sie sich nicht auf die Krankheit reduzieren lassen wolle.

Young macht auch sonst keinen Hehl daraus, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat: Während ihr Song „Messy“ im 2024er Herbst immer mehr Zuspruch bekam, befand sie sich beispielsweise in einer Entzugsklinik in Behandlung. Sie litt schon seit langer Zeit unter einer Kokainsucht, wie sie Mitte September in einem Interview mit „The Guardian“ offenbarte. „Es war ein Kampf – ich musste definitiv an meiner inneren Heilung arbeiten, während ich mit Tourneen und anderen Dingen zu kämpfen hatte.“

Lola Young hofft auf „zweite Chance“

„Ich hoffe wirklich, dass ihr mir eine zweite Chance gebt, wenn ich etwas Zeit hatte, an mir zu arbeiten und gestärkt zurückzukommen“, schrieb Lola Young weiterhin auf Instagram. Sie bedankte sich bei ihren Fans für die „Liebe und Unterstützung“, die Preise für alle bereits erworbenen Tickets würden zurückerstattet.

„Es tut mir so leid“, betonte Young weiter. Fans und Kolleg:innen sprachen ihr daraufhin Mut zu und wünschen ihr alles Gute.