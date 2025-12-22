Lola Young: Erstes Lebenszeichen seit Zusammenbruch im September

Lola Young posiert mit Lily Allen und Olivia Rodrigo auf Weihnachtsfeier. Ihre darauffolgende emotionale Instagram-Botschaft kündigt schrittweise Rückkehr für 2026 an.

Lola Young erlitt im September während einer Live-Performance einen Zusammenbruch. Kurz darauf kündigte die britische Nachwuchskünstlerin via Social Media einen Tour-Abbruch sowie eine Auszeit auf unbestimmte Zeit an und zog sich vorerst aus dem Rampenlicht zurück.

Am vergangenen Samstag, 20. Dezember, wurde sie auf der Weihnachtsfeier von Lily Allen gesichtet. Die beiden posierten mit der US-amerikanischen Kollegin Olivia Rodrigo für ein Foto. Nun folgte eine Botschaft an ihre Fans, in der sie vage ein Comeback für das Jahr 2026 anzudeuten scheint.

Zusammenbruch und Instagram-Statement

Die Sängerin kollabierte während der Performance ihres Songs „Conceited“ auf dem All Things Go Festival im Forest Hills Stadium in New York am 27. September. Sie wurde von Sanitäter:innen hinter die Stage gebracht und beendete ihren Gig frühzeitig. Kurz darauf veröffentlichte die 24-Jährige ein Statement auf Instagram, in dem sie die anstehenden Auftritte absagte, sich für die Unterstützung ihrer Fans bedankte und offenbarte, dass sie „auf eine zweite Chance hofft“, sobald sie bereit dafür sei.

Erste Lebenszeichen seit September und Comeback in 2026?

Das „People“-Magazin berichtete erst kürzlich von dem ersten Lebenszeichen, das in Form eines Fotos seit dem Zusammenbruch von Lola Young im Internet kursierte. Es entstand demnach auf einer Weihnachtsfeier von Lily Allen. Darauf zu sehen sind die Gastgeberin in Mrs. Clause inspiriertem Dessous-Look, Young im knappen Leder-Outfit und die US-amerikanische Kollegin Olivia Rodrigo im kleinen Schwarzen aus Spitze.

Hier in die Galerie der Weihnachtsfeier reinschauen – Bild zwei zeigt die drei Künstlerinnen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einen Tag nach der Feierlichkeit meldete sich die „Messy“-Sängerin via Instagram offiziell zurück und schrieb in ihrem Statement: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir Zeit und Raum gegeben haben, um mich zu sammeln und meine Gedanken zu ordnen. Ich habe so viel Liebe und Unterstützung von euch allen gespürt, und das hat mir mehr geholfen, als ihr euch vorstellen könnt.“

Zu ihrer Rückkehr auf die Musik-Bühnen der Welt hatte sie Folgendes mitzuteilen: „Ich hoffe, dass ich nach und nach wieder auftreten und meine Träume weiter verfolgen kann. Ich wünsche euch allen frohe Feiertage und freue mich schon darauf, euch 2026 wiederzusehen.“

Youngs neustes Statement nachlesen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ab wann im neuen Jahr mit einer Bühnen-Rückkehr der Künstlerin zu rechnen ist, bleibt jedoch zunächst noch unklar.

Gründe für die Auszeit und die verhaltene Rückkehr

Lola Young leidet seit ihrem 17. Lebensjahr an einer schizoaffektiven Störung, die Symptome reichen von denen einer bipolaren Störung bis hin zu schizophrenen Komponenten. 2022 gab sie ihre Diagnose bekannt und deklarierte sie als ihre „Superkraft“, dabei betonte die aus Croydon stammende Musikerin auch, dass sie sich nicht auf die Krankheit reduzieren lassen wolle.

Young macht auch sonst keinen Hehl daraus, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat: Während ihr Song „Messy“ im 2024er Herbst immer mehr Zuspruch bekam, befand sie sich beispielsweise in einer Entzugsklinik in Behandlung. Sie litt schon seit langer Zeit unter einer Kokain-Sucht, wie sie Mitte September in einem Interview mit „The Guardian“ offenbarte. „Es war ein Kampf – ich musste definitiv an meiner inneren Heilung arbeiten, während ich mit Tourneen und anderen Dingen zu kämpfen hatte.“

Über ihren aktuellen Gesundheitszustand verkündete die Künstlerin in ihrem Instagram-Post: „Das Leben ist eine Reise, nichts ist perfekt, aber heute geht es mir gut.“