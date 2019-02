Neneh Cherry veröffentlicht neues Video zu „Natural Skin Deep“

Foto: Wolfgang Tilmanns. All rights reserved.

Neneh Cherry veröffentlicht, kurz vor ihren beiden Deutschland-Konzerten, einen neuen Videoclip zum Song „Natural Skin Deep“. Über den in Beirut, Libanon, entstandenen Kurzfilm sagt der verantwortliche Musikvideoregisseur Akinola Davies: „Es geht darum, ob unsere Beziehung mit dem Materialismus uns apathisch werden lassen für das, was wirklich um uns herum geschieht.“ Der Filmemacher sieht in dem Video die Weiterführung der verschiedenen Themen, die Neneh Cherry auf ihrem aktuellen Album BROKEN POLITICS bespricht.

Schaut Euch das Video zu „Natural Skin Deep“, in dem Produzent Four Tet übrigens ein hübsches Ornette-Coleman-Sample verbaut hat, hier an:

Kooperation

Am 19. und 20. Februar wird Neneh Cherry in Köln und Berlin auf der Bühne stehen – präsentiert vom Musikexpress. Kleiner Wermutstropfen: Die Hauptstadt-Show ist bereits restlos ausverkauft.

Neneh Cherry auf Deutschland-Tour – alle Infos:

19.02.2019: Köln, Carlswerk Victoria

Köln, Carlswerk Victoria 20.02.2019: Berlin, Astra (AUSVERKAUFT!)

Tickets könnt Ihr hier kaufen.