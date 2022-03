So klingt Neneh Cherrys neue Version von „Buffalo Stance“ mit Robyn

Anfang 1989, also vor nunmehr 33 Jahren, erschien Neneh Cherrys Hit „Buffalo Stance“. Die Single ihres Albums RAW LIKE SUSHI war und ist ein ikonischer Song zwischen HipHop, Dance und Pop, der nicht nur Cherrys Karriere, sondern als späterer Klassiker auch die Achtziger prägte. Für die Jüngeren hier unsere freundliche Erinnerung:

Neneh Cherry, die noch immer als Musikerin aktiv ist und 2018 ihr aktuelles Album BROKEN POLITICS veröffentlichte, hat im Laufe ihrer Karriere selbst diverse Versionen und Remixes von „Buffalo Stance“ aufgenommen. Nun erscheint eine weitere Neuauflage: Die ebenfalls schwedische Popsängerin Robyn hat sich zusammen mit Cherry „Buffalo Stance“ angenommen. Weitere Unterstützung kriegten die befreundeten Musikerinnen von Produzent Dev Hynes (Blood Orange) sowie, für eine Rap-Part, von der schwedisch-amerikanischen Sängerin Mapei.

Hört hier „Buffalo Stance“ in der neuen Version von Robyn:

Neneh Cherry schwärmt über die Zusammenarbeit mit Robyn:

„I love that I could write an essay with all the things I could say about Robyn and I love that she leaves me speechless at the same time. Her talent is soulful because she leads with her heart and spirit, she is absolutely there, ever present with honest intensity in her offerings which leave me blubbering with hairs standing erect on my arms and legs, dancing on my own talking to myself with a feeling that everything is going to be alright. The first time I saw Robyn live in Stockholm with my daughter Mabel (then a young struggling teenager) she only said two things that night: “Hej Stockholm” and in the middle of a song shouted out “MABEL!” Mabel was so happy I had tears streaming down my cheeks. Robyn gave everything and when she needed a pick-me-up she ate a banana….she stole my heart. I’ve known Robyn for 3 decades, she is my sister, my friend, my family, a creative inspiration. So to have Robyn doing her version of a new life interpretation of ‘Buffalo Stance’ is an absolute honour…and with Dev Hynes and Mapei, this is what dreams are made of!“

Cherry wurde jüngst mit dem NME Icon Award 2022 ausgezeichnet. 2020 erschien ein Reissue ihres Debüts RAW LIKE SUSHI. Dieses Jahr soll ein neues Album voller Features erscheinen, Robyns „Buffalo Stance“ ist die erste Single daraus.