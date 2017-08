Netflix: David Letterman kommt aus dem Ruhestand zurück

Vor zwei Jahren machte David Letterman angeblich Schluss mit seiner TV-Karriere: Seine „Late Show with David Letterman“ gab er an einen Nachfolger ab, er wollte sich zurückziehen aus dem Geschäft. Jahrzehntelang interviewte Letterman Gäste in seinem Studio, von Popstars bis US-Präsidenten.

Nun kehrt David Letterman aus dem Ruhestand zurück und wird für den Streaming-Dienst Netflix eine Interview-Serie starten. Sechs Episoden werden aufgezeichnet, 2018 wird die neue Letterman-Show in der Mediathek des Streaming-Dienstes bereitstehen. Wie viel Netflix für den Deal auf den Tisch gelegt hat? Vermutlich sehr viel.

„David Letterman is a true television icon, and I can’t wait to see him out in the wild, out from behind the desk and interviewing the people he finds most interesting“, sagt Netflix-Programmchef Ted Sarandos zu dem Projekt. Letterman wird also nicht wie bisher im Studio sitzen.

Den bewegenden Abschied von seiner alten Show könnt Ihr Euch hier noch einmal anschauen. Die Foo Fighters spielten ihm 2015 „Everlong“: