Brian Eno: Hier alles über seine erste Solo-Tournee im Oktober

Mit „Ships across Europe“ geht Brian Eno im Oktober auf Solo-Tour – hier die Fakten.

Brian Eno geht zum ersten Mal überhaupt mit einer Live-Soloshow auf Tournee: „Ships“ beginnt am 21. Oktober in Venedig, mit zwei Konzerten, eines um 15 Uhr und eines um 20 Uhr. Danach macht er Halt in Berlin, Deutschland, Paris, Frankreich, und Utrecht, Niederlande. Den Abschluss der Tournee bildet am 30. Oktober ein weiterer Tag mit zwei Konzerten, diesmal um 18.30 und 21 Uhr in London. Der allgemeine Verkauf soll am 8. Juni in ganz Europa beginnen.

„Ships across Europe“: Alles über die Solo-Tournee

Im Herbst wird der 75-Jährige sein Konzertprogramm mit dem Titel „Ships across Europe“ aufführen, das auf dem 2016 erschienenen Album THE SHIP basiert und neue und alte Kompositionen aus seinem Katalog enthält. Unterstützt wird er dabei von der Baltic Sea Philharmonic (mit Dirigent Kristjan Järvi), dem Schauspieler Peter Serafinowicz und Enos langjährigen Mitarbeitern Leo Abrahams und Peter Chilvers.

Die Termine:

21.10. Venedig, Italien – Venedig Biennale Musica, Teatro la Fenice (15 und 20 Uhr)

24.10. Berlin, Deutschland – Philharmonie Berlin

26.10. Paris, Frankreich – La Seine Musicale

28.10. Utrecht, Niederlande – TivoliVredenburg

30.10. London, England – Royal Festival Hall, Southbank (18.30 und 21.00 Uhr)

Brian Eno: „Ich wollte ein junges Orchester, das mit dem Herzen spielt – nicht nur nach Partitur“

In Pressematerialien sagte Eno über die neue Tournee: „Das Album THE SHIP ist insofern ungewöhnlich, als dass es zwar Gesang verwendet, sich aber nicht besonders auf die Liedform verlässt. Es ist eine Atmosphäre mit gelegentlichen Figuren, die durch sie hindurchdriften, Figuren, die sich in dem vagen Raum verlieren, den die Musik schafft. Mir gibt es ein Gefühl von Krieg im Hintergrund und ein Gefühl der Unausweichlichkeit. Und ein Gefühl der Größe, das zu einem Orchester passt. Es arbeiten hier viele Menschen zusammen.“

Eno sagt, er habe sich ein Orchester ausgemalt, das „die Musik so spielt, wie er sie gerne spielen würde: mit dem Herzen und nicht nur nach der Partitur. „Ich wollte, dass die Spieler jung, frisch und enthusiastisch sind.“ Als er das Baltic Sea Philharmonic zum ersten Mal gesehen hat, habe er all das gefunden … „und dann bemerkte ich, dass es nach einem Meer benannt war. Das hat es besiegelt!“

Kristjan Järvi: „Ein Orchester, das wirklich eine Band ist“

Kristjan Järvi, der die Aufführungen dirigieren und orchestrieren wird, fügte seine Gedanken folgermaßen hinzu: „Die Freiheit des Ausdrucks ist das Schlüsselelement in dieser Präsentation. Jede Person in dieser Aufführung ist genauso wichtig wie die andere. Jeder ist genauso wichtig wie der andere und ist nicht ersetzbar oder entbehrlich. Ein Orchester zu haben, das wirklich eine Band ist, und nicht ein Orchester, das eine Aufführung durchführt, aber selbst ,die Aufführung‘ ist, darin sehen Brian und ich die Einzigartigkeit dieser Zusammenarbeit.“

Mehr über Brian Eno und THE SHIP – und aktuelle Alben

Obwohl Eno in den 1970er-Jahren mit Roxy Music und mit anderen Künstlern auf Tournee war, hat Eno nur sporadische, einmalige Solokonzerte gespielt, oft im Rahmen von Festivalprogrammen. Im Jahr 2021 traten er und sein Bruder Roger Eno zuletzt live in der Akropolis auf.

THE SHIP erschien am 29. April 2016. Inspirationen für die Platte waren unter anderem der Erste Weltkrieg und der Untergang der Titanic. „Die Titanic war das ‚Unsinkbare Schiff‘, der Gipfel technischer Errungenschaften, und sollte der größte menschliche Triumph über die Natur sein. Der Erste Weltkrieg war der ‚Krieg der Aufrüstung‘, ‚bis Weihnachten zu Ende‘, sollte der Triumph von Willenskraft und Stahl gegenüber der Menschheit sein. Das katastrophale Scheitern beider Ereignisse bereitete den Weg für ein Jahrhundert dramatischer Experimente mit der Beziehung zwischen dem Mensch und der Welt, die er sich erschafft“, so Eno.

2022 veröffentlichte Eno ein neues Album, FOREVER AND EVER NOMORE, das nicht nur sein erstes Album seit REFLECTION von 2017 war, sondern auch sein erstes Album mit überwiegend gesungenen Songs seit ANOTHER DAY ON EARTH von 2005. Im April hat sich der Ambient-Pionier und Produzent mit FredAgain (Eigenschreibweise „FredAgain..“) zusammengetan – für eine gemeinsame LP, SECRET LIFE.