Preiserhöhung bei Netflix: Nutzer des Basis-Abos müssen mehr zahlen

Wer noch ein Basis-Abo von Netflix nutzt, wird derzeit aufgefordert, den neuen Preis zu akzeptieren.

Wer bislang noch mit einem günstigen Basis-Abo für 7,99 Euro bei Netflix streamt, muss sich dieser Tage entscheiden: Den neuen Preis von 9,99 Euro ab Juni zahlen, zu einem anderen Modell mit Werbung oder einem noch höheren Preis wechseln oder das Abo kündigen. Damit greift das Unternehmen nun auch jenen tiefer in die Tasche, die seit vielen Jahren Kunde sind.

Basis-Abo steht auf der Kippe

In Deutschland hat das Basis-Abo also noch eine Schonfrist, wenngleich es teurer wird. In einem Quartalsbericht von Anfang des Jahres hieß es aber bereits: „Wir planen, den Basistarif in einigen Märkten, in denen das Werbe-Abo verfügbar ist, einzustellen.“ Dies gelte im zweiten Quartal zunächst nur für Großbritannien und Kanada. Und offenbar flatterten nun bereits die ersten E-Mails ins Postfach, in denen Nutzer darüber informiert werden, dass sie künftig kein Basis-Abo mehr nutzen dürfen. Ihr Abo-Modell laufe zum 01. Juli aus und man müsse auf eines der drei anderen Abo-Modelle ausweichen, wenn man weiterschauen möchte.

Netflix: Das sind die aktuellen Abo-Modelle

Seit Oktober 2023 ist das werbefreie Basis-Abo für Neukunden in Deutschland schon nicht mehr verfügbar. Drei aktuelle Abo-Modelle gibt es derzeit für Neukunden: Ein Standard-Abo mit Werbung für knapp fünf Euro im Monat in Full HD. Dies kann auf zwei Geräten gleichzeitig genutzt werden. Für 13,99 Euro kann man das Streaming-Angebot auch ohne Werbepausen nutzen. Das Premium-Abo ist für 19,99 Euro erhältlich. Hier können bis zu vier Nutzer gleichzeitig HDR- und 4K-Streams sowie mit Dolby Atmos schauen.

Wichtig: Schon seit Längerem kann man Accounts nur noch mit Personen im selben Haushalt teilen. Seit vergangenem Jahr geht Netflix gegen das Teilen von Passwörtern zwischen Usern vor, die sich einen Account teilen. Im Zuge dessen war auch das günstige Abo mit Werbeanzeigen für 4,99 Euro eingeführt worden. Immerhin: Alle Abos sind weiterhin monatlich kündbar, sodass man sich bei Bedarf schnell umentscheiden kann.