Netflix Ultra: Preiserhöhung und neue Abo-Optionen sorgen für Verwirrung

Der Streaming-Anbieter Netflix experimentiert mit neuen Abo-Modellen. Statt dem bisher teuersten Abonnement zum Preis von 13,99 Euro (Premium) wird es künftig „Netflix Ultra“ geben. Für 19,99 Euro sollen User damit in der Lage sein, bis zu vier Geräte parallel mit Ultra HD zu bespielen.

Eine neue Option klingt natürlich erst einmal super, leider werden die bisherigen Angebote leicht beschnitten. So soll Berichten zufolge kein Ultra-HD mehr im Premium-Abo enthalten sein. Nutzer, die ihr Heimkino mit einem entsprechenden Ultra-HD-Fernseher ausgestattet haben, werden also zum neuen Preismodell gedrängt.

Der neue Tarif ist noch nicht fix. Netflix testet derzeit auf verschiedenen Browsern in verschiedenen Ländern verschiedene Preise, so wurde „Ultra“ auch schon für 16,99 Euro gesichtet. Flächendeckend wird die neue Kategorie wohl erst in einigen Wochen eingeführt. Auch die finalen Funktionen des Ultra-Abos werden sich wohl erst herausstellen müssen. Im Vergleich: Auf dem ersten Bild der neuen Modelle sorgt Ultra nur für besseren Sound, in der folgenden Tarifoption werden Standard und Premium im Vergleich zu Ultra abgewertet. So können Standard- und Premium-Nutzer Netflix zukünftig auf weniger Geräten gleichzeitig nutzen:

Der Feld-Test, den Netflix gerade betreibt, ist nachvollziehbar kompliziert. Das „Zehner zahlen und loslegen“-Prinzip wird vom Streaming-Marktführer selbst aufgebrochen, die Einnahmen aus den über 120 Millionen Nutzern weltweit sollen weiter steigen.