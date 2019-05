Netflix wird transparenter: Das sind die meistgestreamten Inhalte

In der Vergangenheit hielt sich Netflix bedeckt, was Klickzahlen und gut laufende Inhalte angeht. Jetzt lockert der Streamingservice seine selbst aufgestellte Regel und präsentiert den bestlaufenden Content in Großbritannien und Irland in einem Tweet. Genaue Abrufzahlen sucht man vergebens, weshalb unklar bleibt, wie erfolgreich ein einzelner Inhalt wirklich ist.

Auf Platz 1 insgesamt ist mit „Unser Planet“ eine Doku, die mit ihren Wahnsinnsszenarien beeindruckt. Auf Platz 2 befindet sich schon die Teenie-Romanze „The Perfect Date“ und darauf folgt der Crime-Thriller „The Highwaymen“ mit Kevin Costner und Woody Harrelson in den Hauptrollen. „The Silence“, ein Horrorstreifen, der in Deutschland erst am 16. Mai ins Kino kommt, ist an 4. Stelle. Die generelle Top 5 wird mit der Zombie-Serie „Black Summer“ abgeschlossen.

Außerdem wurden unter anderem auch serienspezifische Infos gedroppt. Hier ist gleich hinter „Black Summer“ Ricky Gervais’ Format „After Life“ zu finden.

Noch mehr Einblicke gibt es hier. In Zukunft sollen insgesamt mehr Infos zum Nutzerverhalten mit der Welt geteilt werden. Diese erste Veröffentlichung aus UK und Irland ist zunächst nur ein Test, um zu sehen, ob User die Auflistung überhaupt als nützlich empfinden. Bei positiver Resonanz würde Netflix diese Art von Liste auch für andere Länder veröffentlichen.