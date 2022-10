Neu auf Amazon Prime Video: Die besten neuen Filme und Serien im Oktober 2022

Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Damit Ihr nicht den Überblick verliert, zeigt MUSIKEXPRESS die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Amazon Prime Video: Die Highlights im Oktober 2022

A Star is Born

01.10.2022

Spätestens mit ihrer oscarnominierten Performance in diesem viel beachteten Musikdrama hat US-Popstar Lady Gaga auch ihr schauspielerisches Talent endgültig unter Beweis gestellt. Sie verkörpert darin die junge aufstrebende Sängerin Ally Campana, die durch Zufall auf den Country-Rock-Star Jackson Maine (Bradley Cooper) trifft, der seinen Zenit im Showgeschäft schon lange überschritten hat. Überzeugt von Allys Talent verhilft der alkoholkranke Musiker ihr zu einer Karriere als Sängerin – doch während ihr Stern immer höher steigt, beginnt seiner zu verblassen.

Spencer

13.10.2022

Der unerwartete Tod von Prinzessin Diana gilt als eines der denkwürdigsten Ereignisse der Neunzigerjahre. Die deutsche-britisch-chilenische Koproduktion wagt einen ehrlichen und nahezu unangenehm intimen Blick hinter die glänzende Fassade des royalen Lebens. Das Filmdrama ist dabei weniger klassisches Biopic als psychologisches Kammerspiel – erzählt wird ein einziges Feiertagswochenende auf dem königlichen Landsitz Sandringham. Hauptdarstellerin Kristen Stewart erhielt für ihre bewegende Darstellung der innerlich zerrissenen „Lady Di“ eine Oscar-Nominierung.

Godzilla vs. Kong

29.10.2022

Als wilder Mix aus bombastischer Action, atemberaubenden CGI-Effekten und einer mehr als vergessenswerten Handlung ist dieser Sci-Fi-Monsterfilm von Adam Wingard genau das, was er verspricht – hervorragendes Popcorn-Kino zum Kopf ausschalten und berieseln lassen. Dabei ist es ganz egal, ob man einen, alle oder gar keinen der Prequels dieses mittlerweile vierten Films in Warner Brothers sogenanntem „Monsterverse“ gesehen hat. Wenn Riesenaffe und Superechse sich auf explodierenden Schlachtschiffen der US-Navy die Köpfe einhauen, zählt ohnehin nur eines: Die kindliche Freude am Knallen, Rumsen und Scheppern.

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

16.10.2022

Step Up – Staffel 3

21.10.2022

Peripherie – Staffel 1

Modern Love Tokyo – Staffel 1

28.10.2022

The Devil’s Hour – Staffel 1

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

01.10.2022

A Star Is Born

The King’s Daughter

The Sacrifice – Um jeden Preis

The Wolf of Snow Hollow

02.10.2022

Jim Knopf und die Wilde 13

London Has Fallen

03.10.2022

Küss mich, Mistkerl!

05.10.2022

The Birthday Cake

07.10.2022

Catherine Called Birdy

09.10.2022

ES: Kapitel 2

10.10.2022

Four Good Days

13.10.2022

Spencer

Whiteout

16.10.2022

Ida Red

17.10.2022

Extreme Rage

21.10.2022

Argentina, 1985

23.10.2022

Cortex

The Kitchen: Queens of Crime

24.10.2022

Cicero: Zwei Leben, eine Bühne

26.10.2022

Beyond the Infinite Two Minutes

27.10.2022

Mainstream

28.10.2022

Corpse Bride ­– Hochzeit mit einer Leiche

29.10.2022

Godzilla vs. Kong

30.10.2022