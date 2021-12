Neue „Die Goonies“-Serie kommt zu Disney+

Disney+ lässt zur Zeit eine neue Serie mit dem Namen „Our Time“ produzieren. Die TV-Serie soll von dem 80er-Jahre-Kultfilm „Die Goonies“ inspiriert sein und den Film an sich zum Gegenstand haben.

Goonies-inspirierte Serie wird „Our Time“ heißen

Das Projekt mit dem Titel „Our Time“ wird von einer Lehrerin handeln, die ihren Schülern dabei hilft, den Originalfilm originalgetreu nachzustellen. Die Serie stammt eigentlich von Warner Bros. TV und war zuvor als Pilotfilm für Fox in der Entwicklung, bevor sie abgelehnt wurde. Der Grund war, dass die Serie angeblich zu jung für den Sender sei. Sarah Watson hat das Drehbuch zum Pilotfilm geschrieben, an dem „The Donner Company“ und „Amblin“ als Produktionsfirmen beteiligt sind.

„Sarah hat nonstop an diesem unglaublichen Drehbuch gearbeitet, wir hatten unsere Lese-Runde und dann wurde die Welt wegen COVID geschlossen“, sagte Clancy Collins White von Warner Bros. in einer Erklärung. „Wir drehten den tollen Pilotfilm mit einer guten Besetzung, die aber leider etwas zu jung für Fox war. Also sind wir weitergezogen. Wir hatten noch nie etwas in der Entwicklung bei Disney Plus. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich mit einer großartigen Geschichte, einem großartigen Pilotfilm und einer großartigen Serie einen Weg bahnen kann, wo es keinen gibt. Der Deal hat eine Weile gedauert, aber wir freuen uns jetzt sehr, dass es weitergeht.“

„Our Time“ vermutlich mit vielen Referenzen zu „Die Goonies“

Die offizielle Beschreibung des Filmes lautet: „Nachdem sie in New York gescheitert ist und ein schweres Geheimnis mit sich herumträgt, kehrt Stella Cooper als Aushilfslehrerin in ihre krisengeschüttelte Heimatstadt zurück. Sie findet Inspiration, Hoffnung und schließlich Erlösung, als sie sich bereit erklärt, drei Studenten zu helfen, die ihre Träume vom Filmemachen verfolgen, indem sie ein unmöglich ehrgeiziges, originalgetreues Remake eines ihrer Lieblingsfilme auf die Beine stellen – Die Goonies. Im Laufe der Staffel der potenziellen Serie wird ihre Leidenschaft eine Stadt inspirieren, die in diesem Liebesbrief an die Macht des Kinos, des Geschichtenerzählens und der Träume verzweifelt nach Hoffnung sucht.“