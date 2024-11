Sean „Diddy“ Combs: Zwei neue Klagen wegen sexuellen Missbrauchs

Laut Klageschrift soll er seine angeblichen Opfer unter Drogen gesetzt und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Seit dem 16. September sitzt Sean „Diddy“ Combs in Untersuchungshaft. Dem Rapper und Produzenten werden unter anderem Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der 55-Jährige sogenannte Sex-Partys (mit einer prominenten Gästeliste, Usher, Leonardo DiCaprio oder auch Justin Bieber inkludiert) initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. Schon zuvor, im März 2024, wurden Razzien auf seinen Anwesen aufgrund solcher Vorwürfe von der Polizei durchgeführt. In der Zeit haben sich immer mehr Klagen gegen Diddy angehäuft. Zu den über 120 Klagen gesellen sich nun zwei weitere. Erneut soll er seine angeblichen Opfer mit einem Drogencocktail versorgt und sie dann zu Handlungen sexueller Natur gebracht haben, die sie nicht wollten.

Ein neuer Fall von 2001 mit damals 18-Jähriger

Eine Frau, die für die Öffentlichkeit unbekannt bleiben möchte, hat laut „TMZ“ Klage wegen einer angeblichen Tat im Jahr 2001 eingereicht – damals soll die Klägerin aus Maryland 18 Jahre und draußen vor einer Halloween-Party in New York gewesen sein. Dort sei sie von Diddys Sicherheitsteam in dessen SUV-Limousine zu dem Star und weiteren sechs Security-Mitgliedern eskortiert worden. Wie die besagte Frau mit Diddys Team und ihm selbst überhaupt im Vorhinein in Kontakt stand (oder nicht), ist unbekannt.

Im Auto angekommen, gab man ihr einen Drink, den sie auch trank, und nach dem ihr schwindelig wurde. Sobald die Wirkung eintrat, drängte der Angeklagte die 18-Jährige dazu, alle anwesenden Männer oral zu befriedigen – Sean „Diddy“ Combs eingeschlossen. Der soll ihr auch abwertende Namen gegeben und Champagner über sie geschüttet haben. Erst nachdem sie jeden Anwesenden befriedigt hatte, durfte sie gehen.

Zweiter Fall betrifft Mann, der auf Aftershow bedrängt wurde

Eine weitere Klage wurde von einer Person aus Florida offiziell gemacht, die angeblich zu einer Aftershow von Diddy auf seinem Anwesen in Miami eingeladen wurde. Wie es zu der Einladung und der Verbindung zu dem Musiker kam, ist unklar. Auch wann der Fall stattfand, bleibt offen.

Vor Ort soll der Kläger neben Diddy auch andere Prominenz gesichtet haben, die in der Klageschrift ebenfalls nicht näher genannt werden laut „TMZ“. Der Mann, der ebenfalls ohne Name in der Öffentlichkeit bleiben möchte, wirft dem US-Artist vor, er hätte ihm auf der Party einen mit Drogen versetztes Getränk gegeben, was ihn immer wieder bewusstlos und schwach machte. Nach einer der Ohnmachtsphasen soll er laut Klage mit stechendem Schmerz an seinem Hintern wach geworden sein, sich daraufhin umgedreht und dort Combs gesehen haben, der wohl versuchte, ihn zu vergewaltigen und dabei abwertend mit ihm sprach. Doch wie lange der angebliche Übergriff andauerte, ist für den Kläger ungewiss, da er kurz darauf wieder bewusstlos wurde.

Am nächsten Tag sei er nackt in dem gleichen Raum die Augen aufgemacht haben. Erst an diesem Tag hätte man ihm seine Kleidung wiedergegeben und ihn bis zu einem Club eskortiert haben, wo bereits wieder die Nacht herangebrochen sein sollte.

Die Reaktion von Diddys Anwaltsteam

Die Gruppe an Anwälten, die den Rapper vertritt, wehrt alle Anschuldigungen ab und spricht von einer Schmutzkampagne gegen Sean „Diddy“ Combs, die nur dem Zweck dienen würde, dass er Zahlungen an die jeweiligen Parteien tätigen würde.

Sein Prozess soll voraussichtlich am 5. Mai 2025 beginnen. Sollte der US-Star für schuldig befunden werden, muss er mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.