„Neuer“ Song mit Chester Bennington: Linkin Park graben „Lost“ aus METEORA-Archiv aus

Linkin Park haben einen neuen Song veröffentlicht, der tatsächlich schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat: Anlässlich des 20. Jubiläums ihres 2003 erschienenen zweiten Albums METEORA hat die einstige Nu-Metal-Band aus Los Angeles in ihren Archiven gewühlt und mit „Lost“ einen Song entdeckt, der es damals nicht auf die Platte schaffte und bisher unveröffentlicht blieb. Nun lassen Mike Shinoda und Co. den Track nicht nur hören, sondern haben ihn auch mit einem Video versehen, das die Bandmitglieder in Anime-Versionen zeigt.

Das Besondere an dem Song ist natürlich nicht nur, dass es ihn erst jetzt zu hören gibt, sondern dass darauf auch, wegen seines Alters, Chester Bennington zu hören ist. Der Sänger der Band starb am 20. Juli 2017, er beging Suizid. Seine Band hat sich seitdem zwar nicht offiziell aufgelöst, aber immer wieder erklärt, dass es keine Pläne gebe, sie aktiv, vielleicht gar mit neuem Sänger, weiterzuführen. Präsent ist sie innerhalb dieses Rahmens trotzdem, jüngst eröffnete sie etwa ihren eigenen TikTok-Account.

Die Jubiläumsauflage von METEORA soll am 7. April 2023 in verschiedenen Editionen erscheinen. Aus diesem Anlass lässt Mike Shinoda wissen: „Diesen Track zu entdecken war so, als würde man ein altes Foto finden, von dem man völlig vergessen hat, dass man es einmal aufgenommen hat und das scheinbar nur auf den passenden Moment gewartet hat, um wieder aufzutauchen. Seit Jahren bitten uns die Fans darum, dass wir etwas mit Chesters Stimme veröffentlichen. Ich freue mich sehr, dass wir diesem Wunsch nun auf so besondere Weise nachkommen können. Sie werden völlig von den Socken sein, wenn sie all die unveröffentlichten Songs und das Videomaterial von ‚Meteora/20‘ hören und sehen, da bin ich mir sicher.“

Im Jahr 2020 – zum damals 20. Geburtstag des Debütalbums HYBRID THEORY – veröffentlichte die Gruppe dieses neu und packte in das große Boxset ebenfalls bis dato unveröffentlichte Tracks.