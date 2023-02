Aus METEORA-Sessions: Linkin Park bringen bisher unveröffentlichten Song „Lost“ heraus

Linkin Park verkündeten auf sozialen Medien eine frohe Botschaft: „’Lost‘, ein neuer, noch nie gehörter Song aus den METEORA-Archiven, erscheint am Freitag, 10. Februar“, schreibt die Gruppe. Im Vorfeld dieser Ankündigung starteten sie auf ihrer Webseite einen Countdown. METEORA, das zweite Studioalbum der Band, das Hits wie „Numb“ und „Somewhere I Belong“ enthält, feiert 2023 20-jähriges Bestehen.

Seit dem Tod von Sänger Chester Bennington im Jahr 2017 haben Linkin Park eine Pause eingelegt, erklärten aber vergangenes Jahr auf sozialen Plattformen und in Interviews, dass sie in Zukunft zumindest „etwas regelmäßiger“ mit ihren Fans kommunizieren wollen.

Ein Comeback aber werde es nicht geben, versicherte Mike Shinoda in einem Twitch-Stream im Frühjahr 2022 mit „Rock Antenne“, wie auch „NME“ berichtete. Er sagte darin: „Die einzigen Linkin-Park-Neuigkeiten, die ich für euch habe, sind, dass … Ja, wir sprechen alle paar Wochen – ich habe Kontakt mit den Jungs, oder einigen der Jungs. Aber es gibt keine Tourneen, es gibt keine Musik, es gibt keine Alben in der Pipeline. Behaltet also einfach im Kopf, dass ein Comeback nicht passieren wird.“

Latest Linkin Park news – the guys are talking every couple of weeks, but there’s no plans for new music or tour, and Rob is “kinda out of his cave” and is doing fine❤️ pic.twitter.com/DeLikchf2H

Dann erklärte er: „Ich sage das, weil jedes Mal, wenn die Band etwas sagt oder tut, jeder versucht, den Hype-Zug zu starten, und wir sagen: ‚Nein, nein, nein, nein. Setzt nicht den Hype-Zug in Gang.‘ Ihr werdet euch selbst enttäuschen.“

Zuvor, im Jahr 2019, kursierte das Gerücht, Linkin Park würde einen neuen Sänger suchen, der Bennington ersetzen soll. Auch das kommentierte Shinoda schließlich in klaren Worten auf seinem Twitteraccount:

„Ich möchte ein Gerücht aufklären: Wir suchen keinen neuen Sänger, und wenn es sich organisch ergeben sollte, wäre ich offen. Das scheint ziemlich klar zu sein, aber ich schätze, einige Leute haben Schwierigkeiten, das zu verstehen. Hört auf, Scheiße zu erfinden.“

Lemme clarify a rumor: we are not looking for a new singer, and if it were to happen organically, I’d be open. Seems pretty clear, yet I guess some folks have a hard time understanding.

I’m not into predicting the future. The future will happen.

Stop making shit up.

— MikEsHinoDa.exe (@mikeshinoda) February 22, 2019