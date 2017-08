Neuer Song: The National stellen uns „Carin At The Liquor Store“ vor

Noch einen Monat lang schlafen, dann erscheint endlich The Nationals neues Album SLEEP WELL BEAST. Mit „The System Only Dreams In Total Darkness“ und „Guilty Party“ stellten sie uns und Euch bereits zwei (mal wieder hervorragende) neue Songs vor. Nun folgt der dritte.

„Carin At The Liquor Store“ ist eine schwermütige Pianoballade, das dazugehörige Monochrom-Video wurde wie die Vorgänger von Casey Reas gedreht:

Drei Jahre nach ihrem sechsten und noch aktuellen Album TROUBLE WILL FIND ME hatten The National im Mai 2017 dessen Nachfolger angekündigt. SLEEP WELL BEAST erscheint am 8. September 2017.

SLEEP WELL BEAST wurde von Aaron und Bryce Dessner zusammen mit Sänger Matt Berninger produziert, von Peter Katis gemixt und in Aaron Dessners neuem Studio aufgenommen.

Ihr neues Album führt The National auch auf Tour zu uns.

The National auf Deutschland-Tour 2017 – die Termine:

21.10. Hamburg, Elbphilharmonie

23.10. Berlin,Tempodrom – PRÄSENTIERT VOM MUSIKEXPRESS

24.10. Berlin, Tempodrom – PRÄSENTIERT VOM MUSIKEXPRESS