Ein neuer Trailer zu „Ghostbusters: Afterlife“ enthüllt, dass sich Fans auf die wohl ikonischste Figur des Franchise freuen können: den Marshmallow-Mann! Bekannt war bereits, dass neben dem Ghostbusters-Urgestein Bill Murray auch einige neue Gesichter in dem kommenden Streifen mit dabei sein werden. Darunter US-Schauspieler Paul Rudd, die beiden Kinderstars Finn Wolfhard und McKenna Grace sowie die Schauspielerin Carrie Coon.

Der einminütige Clip zeigt, wie Paul Rudd in seiner Rolle als Mr. Grooberson durch einen Supermarkt schlendert und dort plötzlich auf ein Marshmallow-Männchen stößt. Nur tritt das fiktive Monster im Vergleich zum Originalfilm aus dem Jahr 1984 ein wenig anders auf: Zu sehen ist nämlich eine niedliche Miniatur, von der Hunderte Kopien im Supermarkt ihr Unwesen treiben. Umgesetzt wurde diese Idee von Regisseur Jason Reitman – Sohn des ehemaligen Ghostbusters-Regisseurs Ivan Reitman.

Seht Euch hier den Trailer an:

Vergangene Woche (2. April) erzählte Bill Murray beim 36. Santa Barbara Film Festival im Rahmen einer Fragerunde, dass die Dreharbeiten des langersehnten Films „wirklich das gleiche Gefühl wie beim Ersten“ bei ihm auslösten. Auch verriet er, dass er zum ersten Mal durch einen Anruf von Jason Reitman von dem Projekt erfuhr: „Ich erinnere mich, dass er mich anrief und sagte: Ich habe eine Idee für einen anderen ,Ghostbusters‘. Ich habe diese Idee seit Jahren.“ Murray gestand, dass ihn der Anruf zunächst ein wenig überrumpelte – schließlich kannte er den inzwischen erwachsenen Jason Reitmann, seit dessen Kindheit.

Ghostbusters-Film „ wieder zum Leben erweckt“

Trotzdem ließ sich Murray schnell überzeugen: „Er hatte eine wirklich, wirklich wundervolle Idee, die er mit einem anderen wundervollen Mann schrieb, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, Gil Kenan, der ,City Of Ember‘ gemacht hat. Die beiden haben einen Ghostbusters-Film geschrieben, der ihn wirklich wieder zum Leben erweckt“, so Murray. „Ghostbusters: Afterlife“ erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Mutter Callie, die mit ihren zwei Kindern in eine Kleinstadt zieht. Dort finden sie heraus, dass ihre Familie in Verbindung zu den legendären Ghostbusters steht.