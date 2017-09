Neues Gloria-Video: Klaas Heufer-Umlauf und Mark Tavassol plädieren für Ein- statt Ausgrenzung

Gloria haben eine neue Single samt Video veröffentlicht – und positionieren sich in Bild und Ton relativ eindeutig gegen Fremdenhass und Ausgrenzung des jeweils Anderen.

In „Immer noch da“, so der Titel ihres neuen Songs, singt Klaas Heufer-Umlauf unter anderem: „Was sollen die ganzen Kreuze vor deinem Tor/Was haben diese Haken zu allem Unglück darauf verloren/Du wurdest doch anders geboren.“ Im von Niels Münter gedrehten Clip wird die Geschichte des Sohnes eines offenkundigen Neonazis erzählt, der mit einem ausländischen Jungen Musik unter Masken macht, damit sein Vater keinen Ärger macht. Die Handlung mündet in einen Auftritt in der Stammkneipe des Vaters, währenddessen der ihm bisher unbekannte Schlagzeuger seine Maske abzieht. Ende offen.

Gloria beziehen mit ihrem Song Stellung zu Rechtspopulismus, Filterblasen und unnötigem Gegeneinander. „Gerät man in Streit, verhärten sich – gerade in sozialen Medien – die Fronten viel zu schnell“, teilt Mark Tavassol mit. „Die Rechten sagen, die Aufgeklärten spinnen und die Aufgeklärten grenzen aus, anstatt die Leute mitzunehmen.”

„Immer noch da“ ist die erste Single aus Glorias bereits drittem Album DA, das am 13. Oktober 2017 erscheint. Das Debüt von Klaas Heufer-Umlauf und Mark Tavassol (Wir sind Helden) erschien 2013 und hieß wie die Band, 2015 folgte GEISTER.

Gloria auf Tour 2017 und 2018:

29.11.17 Frankfurt, Sankt Peter

30.11.17 München, Muffathalle

01.12.17 Stuttgart, LKA Longhorn

13.12.17 Dortmund, FZW

14.12.17 Münster, Skaters Palace

15.12.17 Hamburg, Große Freiheit 36

24.01.18 Köln, Gloria

25.01.18 Erlangen, E-Werk

26.01.18 AT – Wien, Chaya Fuera

27.01.18 Dresden, Alter Schlachthof

31.01.18 Hannover, Capitol

01.02.18 Bremen, Schlachthof

02.02.18 Rostock, M.A.U. Club

03.02.18 Kiel, Orange Club

09.02.18 Erfurt, Kalif Storch

10.02.18 Berlin, Astra