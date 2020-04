Neues Live-Stream-Format: Mittagspause mit Max Herre, Joy Denalane und Clueso

Joy Denalane und Max Herre beim IMA - International Music Award in der Verti Music Hall in Berlin am 22.11.2019

In der Zeit der Selbstisolation kann es manchmal ganz schön langweilig sein. So ganz ohne Konzerte, Clubbesuche oder irgendeine andere Art der Abwechslung. Unter #SEATsounds lädt SEAT Deutschland von nun an zumindest jeden Donnerstag um 12 Uhr zur Mittagspause mit musikalischer Unterhaltung von verschiedenen Artists.

Auch der Erfurter Songwriter Clueso ist dabei. Er präsentierte bereits am 2. April zur Lunchzeit seine Stimme in Bestform. Am kommenden Donnerstag, dem 9. April 2020, nimmt dann Joy Denalane mit in ihre Soulpop-Welt. Weitere Konzerte, wie von Max Herre, sollen folgen.

Diese Aktion soll nicht nur den Musikfans etwas Live-Atmosphäre ins heimische Wohnzimmer bringen, sondern auch als Unterstützung für alle Künstler*innen dienen, denen momentan die Einnahmen durch das Touren flöten gehen. SEAT erklärt dazu: „In diesen besonderen Zeiten ist vor allem eine positive Einstellung wichtig. Wir glauben ganz fest, dass Musik genau das maßgeblich unterstützen kann. Musik begleitet uns durch den Alltag und spendet Energie.“

Schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei und guckt Euch dort die Konzerte an. Interviews mit den Musiker*innen soll es obendrauf auch geben. Die junge Band KLAN hat da schon einmal den Anfang gemacht.