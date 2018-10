New Fall 2018: Das finale Line-up steht – und es herbstet so schön!

New Fall Festival 2018 | Trailer 3

🍂Pünktlich zum Herbstanfang ist das diesjährige Line-Up komplett 🎉Do. 25.10. Mac DeMarco | New Fall Festival 2018 | Robert-Schumann-SaalDo. 25.10. Der Plan | New Fall Festival 2018 | WeltkunstzimmerDo. 25.10. Die Nerven | New Fall Festival 2018 | BachsaalDo. 25.10. Scott Matthew | New Fall Festival 2018 | JohanneskircheFr. 26.10. Hundreds | New Fall Festival 2018 | JohanneskircheFr. 26.10. L'aupaire | New Fall Festival 2018 | BachsaalFr. 26.10. Yuno | New Fall Festival 2018 | PONGFr. 26.10. Twit One | New Fall Festival 2018 | me and all hotelFr. 26.10. popNRW Abend: Goldroger, International Music, Moglii | New Fall Festival 2018 | WeltkunstzimmerSa. 27.10. Tamikrest | New Fall Festival 2018 | sipgateSa. 27.10. Ibeyi | New Fall Festival 2018 | Robert-Schumann-SaalSa. 27.10. Bernd Begemann | New Fall Festival 2018 | me and all hotelSo 28.10. Unter meinem Bett | New Fall Festival 2018 | Capitol ClubSo 28.10. Drangsal | New Fall Festival 2018 | sipgateEinzel- & Festival-Tickets: https://bit.ly/2JvYHZi"Wo willst du hingehen, wenn du überall schon warst?"Trailer-Musik: Die Nerven – "Niemals"

