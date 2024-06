Cyndi Lauper live in Berlin und Düsseldorf: Tickets, Termin, Vorverkauf

Cyndi Lauper kommt im Februar 2025 nach Berlin und Düsseldorf. Alle Ticket-Infos hier.

Cyndi Lauper kommt im Jahr 2025 auf große UK- und EU“-Tournee. Die Konzertreise ist nach ihrem größten Hit betitelt: „Girls Just Wanna Have Fun Farewell“-Tour. Auf dem Plan stehen Auftritte in Glasgow, Manchester, London, Birmingham sowie Belfast, Budapest, Lodz, Prag, Paris – und schließlich Berlin und Düsseldorf. Der Support steht noch nicht fest. Der Vorverkauf startet am 26. Juni mit Prio-Optionen (siehe unten).

Cyndi Lauper

Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour

25.02.2025 Berlin Uber Arena

26.02.2025 Düsseldorf PSD Bank Dome

Telekom Prio Tickets:

Mi., 26.06.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 26.06.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 27.06.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 28.06.2024, 10:00 Uhr

Über Cyndi Lauper

Cyndi Laupers berühmtester Song ist zweifellos „Girls Just Want To Have Fun“ (1983). Die Sängerin musste allerdings einen langen Prozess durchlaufen, bis sie das Lied mit ihrem Team so hinbekam, dass es sich für sie gut anhörte. In einem neu erschienenen Interview offenbarte die 69-Jährige, dass sie die erste Version „zum Gähnen und langweilig“ fand.

Robert Hazard habe den Text verfasst, weswegen er einfach nicht zu Lauper passte. „Er wurde von einem Mann geschrieben und er schrieb: „Hey, wir haben Glück. Sie wollen Spaß haben. Hier bin ich.“ Und das war für mich überhaupt nicht so, weil ich eine Frau bin. Ich bin kein Mann. Und das war ein Problem“, sagte sie im Interview.

Der Entstehungsprozess von „Girls Just Want To Have Fun“

Die Grammy-, Emmy- und Tony-Preisträgerin nahm die Sache also selbst in die Hand. Lauper und ihr Team hätten dann den Song in seine Einzelteile zerlegt und neu aufgebaut. Vor allem die Sounds der damals modernen Musik hatten es ihr angetan. „Diese große gegatete [Effekt in der Musikproduktion] Snare-Trommel, der Klang der Straße, der neue Bebop, die Kids, die auf dem Pappkarton tanzten, dieser Klang, diese Trommel, diese Snare, diese große trashige Trommel. Wie konnte man das ignorieren? Das musste einfach in der Musik sein. Es war Teil der Umgebung.“

Außerdem habe die Sängerin den Song in den verschiedensten Tonarten probiert. „Sie [ihre Band] wollte mich umbringen. Sie haben es nicht kommen sehen“, verriet sie im Gespräch mit „The Hollywood Reporter“. „Es ist wie Kochen. Du weißt nie, ob zu viel Pfeffer drin ist, bis du’s probierst, oder?“, fügte sie hinzu. Cyndi Lauper habe also solange ihren musikalischen Pfeffer in ihr Gericht namens „Girls Just Want To Have Fun“ gegeben, bis es ihr schmeckte. Natürlich würde es bei einem solchen Prozess auch Rückschritte geben, so Lauper. So habe sie zwischenzeitlich sogar versucht, ein Reggae-Stück aus ihrem Hit zu machen.

Im Interview äußerte sich Lauper auch zur Entstehung des Musikvideos zum Track. Es sei ihr von Anfang an wichtig gewesen, jedem kleinem Mädchen, das das Video sieht, das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. Sie lud also all ihre Freund:innen ein, „die nach New York“ aussahen. Auch ihre Mutter ist im Clip zu sehen.

Cyndi Lauper war im März und April 2023 mit Rod Stewart auf Tour. Sie spielte insgesamt fünf Konzerte in Australien und Neuseeland. Neue Termine sind noch nicht bekannt. Ihr aktuellstes Studio-Album DETOUR erschien im Jahr 2016. Im selben Jahr erhielt sie einen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.