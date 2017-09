New Fall Festival 2017: Olli Schulz und Austra im Line-up bestätigt

Draußen wird es Herbst. Für die Festival-Saison heißt das: Es geht indoor. Das New Fall Festival in den Städten Düsseldorf und Stuttgart ist da inzwischen eine feste Instanz geworden. Wir vom ME präsentieren Euch die Konzerte in einmaliger Atmosphäre mit besonderen Locations auch in diesem Jahr.

Rund einen Monat vor dem Start steht nun das komplette Line-Up fürs New Fall fest. Neben den bereits bekannten Acts wurden Auftritte der kanadischen Band Austra sowie von Olli Schulz mit Band angekündigt.

One-Man-Entertainer Schulz und politischer Indiepop von Austra

Gibt es etwas, das Olli Schulz nicht kann? Musiker, Entertainer, Schauspieler und Böhmermann-Gegenüber – in der Popkultur ist immer ein Plätzchen für den Wahl-Berliner aus Hamburg frei. Eines seiner sehr unterhaltsamen Konzerte spielt er am 17. November in der Carl Benz Arena in Stuttgart.

Bei Austra hingegen ist alles einen Ticken ernster. FUTURE POLITICS heißt ihr aktuelles Album, das Anfang des Jahres erschien. Die Band um Sängerin Katie Stelmanis ist bekannt für ihren Synthie-Pop mit House-Einflüssen. Den kann man live in beiden Städten erleben.

William Fitzsimmons muss Konzert absagen

Die vorherigen Bestätigungen: Neben Gurr, Isolation Berlin und Michael Kiwanuka, treten unter anderem Glen Hansard, Destroyer und Sonic-Youth-Legende Thurston Moore auf. Singer-Songwriter William Fitzsimmons musste sein Konzert in der schwäbischen Metropole leider absagen. Für ihn springt die Berliner Straßenmusikerin Alice Phoebe Lou ein.

Karten für das New Fall Festival in Düsseldorf und Stuttgart vom 15. bis 19. November 2017 bekommt Ihr online und an allen bekannten VVK-Stellen. Wer wann und wo genau spielt, könnt Ihr hier herausfinden.