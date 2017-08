Wir vergolden Euren Herbst mit dem New Fall Festival 2017 – präsentiert vom ME

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. So ist es zwar noch ein paar Wochen hin, bis das New Fall Festival vom 15. bis 19. November 2017 parallel in Düsseldorf und Stuttgart an den Start geht. Freuen kann man sich aber schon jetzt darauf! Bei den Konzerten in besonderer Atmosphäre stehen dieses Jahr unter anderem Little Dragon, Die höchste Eisenbahn und William Fitzsimmons auf der Bühne. Präsentiert wird das Ganze vom Musikexpress, wir waren mal so frei.

Ein echtes Highlight wird der Konzertabend am Festivalsamstag in Düsseldorf werden. Dann spielen nämlich Isolation Berlin, Gurr und Die Nerven zusammen ein Konzert beim Telekommunikationsanbieter „sipgate“.

Das New Fall Festival findet nicht nur der Jahreszeit wegen indoors statt, sondern wegen seiner außergewöhnlichen Konzertlocations wie etwa die Johanniskirche in der NRW-Landeshauptstadt oder das Neue Schloss in Stuttgart. Die Orte werden Teil des Konzeptes: Jede Show findet an einem Ort statt, an dem gewöhnlicherweise keine Rock- oder Indie-Pop-Konzerte gespielt werden.Im vergangenen Jahr konnte man beim New Fall Festival zum Beispiel Wilco, Kate Tempest und Regina Spektor live erleben.

So war es 2016 beim New Fall Festival

Seit 2011 findet das New Fall Festival in Düsseldorf statt, seit zwei Jahren findet im gleichen Zeitraum das Festival auch in Stuttgart statt. Karten bekommt Ihr für manche Konzerte bereits ab 15 Euro (zzgl. Gebühren). Die könnt Ihr entweder auf der Festival-Website bestellen oder ganz traditionell bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

