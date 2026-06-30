New Order: Stephen Morris und Gillian Gilbert fehlen krankheitsbedingt live

Stephen Morris und Gillian Gilbert können aus gesundheitlichen Gründen nicht touren. Beim Primavera Festival in Chile steht nur noch Gründungsmitglied Bernard Sumner auf der Bühne.

Schaut man sich eine Serie über die 80er-Jahre an, ist „Blue Monday“ von New Order nicht weit entfernt. Eine Szene, in welcher ein Punk mit unterschiedlich farbigen Dr. Martens die Berliner Mauer entlangläuft, klar, da muss „Blue Monday“ rein. Doch nicht nur die Regisseure aller Kalter-Kriegs-Serien mögen die Hits, sie waren eine DER britische Bands der 80er-Jahre. Aus der Asche von Joy Division kamen sie empor und prägten einen elektrisierenden Post-Punk-Sound.

Doch jetzt scheint die Gruppe endgültig auseinanderzubröckeln. Auf ihrem Social-Media-Account gab die Band bekannt, dass Morris und Gilbert bis auf Weiteres krankheitsbedingt fehlen werden. Somit steht nur noch Sumner als eines der Gründungsmitglieder auf der Bühne, und die Frage bleibt: Wer ist eigentlich New Order?

A New Order

Seit dem Blue Monday sich 1980 formte, kam es zu mehreren Wechseln in der Bandzusammensetzung. Die ehemaligen Joy-Division-Mitglieder Bernard Sumner, Peter Hook und Stephen Morris wurden noch durch Gillian Gilbert an den Keys ergänzt. Diese Vierer-Konstellation könnte man somit als die OG-Bandkonstellation bezeichnen, der auch die berühmten Alben der 80er-Jahre entsprungen sind.

Als Gilbert die Band 2001 zur Betreuung der gemeinsamen Kinder mit Schlagzeuger Morris verließ, sprang Phil Cunningham als Live-Ersatz ein. Soweit so gut, Friede, Freude, Eierkuchen – doch 2007 schockte Peter Hook, als er New Order im Streit verließ. Okay, da waren es nur noch drei. Als 2011 eine Reunion ohne Hook erfolgte, waren Gilberts Kinder anscheinend groß genug, und sie kehrte mit Tom Chapman als Hook-Ersatz zurück. Puh, erst mal geschafft. Es sind also mit Gilbert, Morris und Sumner noch drei der „OGs“ übrig. Und wo liegt jetzt das Problem?

Chile nur Bernard Sumner?

Am 29. Juni verkündete New Order, wie sehr sie sich darauf freuen würden, endlich wieder in Chile zu spielen. Und zwar im Rahmen des Primavera Festival im November.

Jedoch gibt es ein kleines Manko. Morris und Gilbert können aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Konkrete Infos zu ihrem Zustand gibt es jedoch nicht.

Hier das Posting zu den News auf X:

New Order are very happy to be playing Primavera in Chile in November marking the band’s first performance there in seven years. Due to personal health reasons, Stephen and Gillian won’t be touring for the foreseeable future and will not be joining for this show. Bernard, Phil… pic.twitter.com/3Vo8bB9fl2 — New Order (@neworder) June 29, 2026

Zwar ist es kein Austritt aus dem Bandgefüge, doch steht nun live nur noch eines der Gründungsmitglieder auf der Bühne – was die Frage aufwirft: Wer ist eigentlich New Order? Die Frage bleibt momentan noch offen.

Hall of Fame

Neben den traurigen News ein Grund für manche zum Feiern: New Order und auch Joy Division werden am 14. November in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.