New Order setzen sich mit Charity-Shirts für Selbstmordprävention ein

Die Songzeile auf dem T-Shirt stammt von einem ihrer größten Hits.

Die britische Band New Order hat ein T-Shirt für den wohltätigen Zweck herausgebracht. Mit einer Zeile aus der 1983er Single „Blue Monday“ und im Stile ihres damaligen Designs will die Gruppe auf die Themen psychische Gesundheit und Selbstmordprävention aufmerksam machen. Das Charity-Kleidungsstück ist in Zusammenarbeit mit der Organisation „Campaign Against Living Miserably“ (kurz „CALM“ und auf Deutsch: Kampagne gegen das Leben im Elend) entstanden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Bewusstsein rund um das Sujet Selbstmord zu liefern sowie Suizid-Gefährdeten eine Hilfe zu sein.

Zehn Pfund pro Shirt werden gespendet

Das T-Shirt für den guten Zweck wurde von Designer Peter Saville entworfen, der auch das Original-Artwork zur Single „Blue Monday“ gestaltete. Wobei es die zweite Auflage des limitierten Stücks darstellt. Bedruckt ist es mit der ersten Zeile des Songs, „How does it feel?“, und dem Farbcode-Design des Cover-Artworks.

So sieht das Design aus:

Simon Gunning, CEO von der „CALM“-Wohltätigkeitsorganisation, sagte, dass die Lyrics des 1983er New-Order-Liedes „perfekt zu der Arbeit“ passe, die die Organisation leistet, wie es auf der New-Order-Website heißt. Ihre Tätigkeit würde darin liegen, „das Stigma des Selbstmords zu beseitigen und denjenigen, die damit zu kämpfen haben, Unterstützung zu bieten“. Weiter fügte er hinzu: „Psychische Gesundheit betrifft uns alle, und wir wissen, dass jeder Fünfte in seinem Leben Selbstmordgedanken hat.“

25 Pfund (umgerechnet rund 30 Euro) kostet ein T-Shirt. Davon werden zehn Pfund (ca. 11,50 Euro) von jedem Verkauf an die Organisation gespendet, „um allen zu helfen, die das Gefühl haben, den morgigen Tag nicht überstehen zu können“. Die Limited Edition ist auf der Website der Band erhältlich. Hier gelangt ihr zum Shop und könnt euch ein Oberteil sichern.

New Order beschreiben die Wichtigkeit der Charity-Aktion auf ihrer Website wie folgt: „Es könnte lebensverändernd sein. Mit ‚how does it feel‘ hatten wir als CALM-Botschafter das Gefühl, den perfekten Text und die perfekte Botschaft zu haben.“ Sie erklärten, das Wissen, „dass das gesamte, gesammelte Geld dazu beitragen wird, dass CALM für noch mehr Menschen in Not da ist“, mache die Aktion in ihren Augen noch stärker.