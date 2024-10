New Order setzen sich mit Präventionsvideo für mentale Gesundheit ein

Ihr Song „Your Silent Face“ erscheint in einem neuen Video der Wohltätigkeitsorganisation „CALM“.

New Order haben den Welttag der mentalen Gesundheit zum Anlass genommen, gemeinsam mit „CALM“ (Campaign Against Living Miserably) einen Clip zur Suizidvorbeugung zu drehen. Das neue Video veröffentlichte die New-Wave-Band am Donnerstag (10. Oktober) auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Kampagne soll die Aufmerksamkeit auf Menschen lenken, die mit Suizidgedanken kämpfen.

„Anlässlich des Welttages der mentalen Gesundheit sind wir unglaublich stolz, uns @calmzone anzuschließen und ihren Film zu teilen, um zu zeigen, welche Rolle wir alle bei der Suizidprävention spielen können“, schrieb die Band zum Video auf Instagram. Sie verwies Interessierte und Hilfesuchende auf die Arbeit der Charity-Organisation „CALM“, die sich seit 2005 für psychische Gesundheit engagiert.

Im Video mischen sich Szenen eines Bühnenvortrags von New-Ordner-Sänger Bernard Sumner mit emotionalen Storylines. Das Ziel: Gespräche mit potenziell Suizidgefährdeten und deren Angehörigen im Alltag zur Norm machen. „Allein durch das Reden darüber, ging es mir schon viel besser. Ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr weitermachen können, aber es gibt ein Leben auf der anderen Seite“, heißt es im Clip.

Für New Order eine persönliche Sache

Die Bandmitglieder waren in ihrer Karriere selbst von denen im Video angesprochenen Themen betroffen. Im Mai 1980 nahm sich Ian Curtis, der Frontmann ihrer Vorgänger-Band Joy Division, das Leben. In seinen letzten Lebensjahren hatte er mit Depressionen und Epilepsie zu kämpfen.

Eine Zusammenarbeit zwischen New Order und „CALM“ fand auch schon zu einem früheren Zeitpunkt statt. Anfang des Jahres brachten sie ein „Blue Monday“-Shirt für die „CALM“-Kampagne zur Suizidprävention heraus. „Ein Gespräch, das man mit jemandem sucht, könnte sich als das wichtigste Gespräch jemals für diese Person herausstellen“, so die Band damals. „Es könnte lebensverändernd sein.“

Hilfsangebot in Deutschland

Habt ihr suizidale Gedanken oder habt ihr diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung im Netz ist eine Möglichkeit.