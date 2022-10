Nick Cave betitelt umstrittene Marilyn-Monroe-Biographie als Lieblingsfilm aller Zeiten

Auf Nick Caves Webseite „The Red Hand Files“, die nach seinem Song „Red Right Hand“ benannt ist, können Fans Nick Cave unter dem Reiter „Ask a Question“ Fragen stellen. Die Antworten Caves erscheinen dann öffentlich auf der Startseite.

Ein*e User*in mit dem Namen Sourav stellte Cave im Oktober die Frage, was sein Lieblingsfilm aller Zeiten sei. Daraufhin antwortete Nick Cave mit dem am 28. September 2022 auf Netflix erschienenen Dokumentarfilm „Blonde“, der das Leben von Marilyn Monroe, gespielt von Ana de Armas, erzählt. Regie hat Andrew Dominik geführt.



Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates (2000), welcher das Leben von Monroe vor und hinter der Bühne erzählt.

Der Soundtrack zum Film von Warren Ellis und Nick Cave

Nick Cave komponierte dabei gemeinsam mit Warren Ellis den Soundtrack zu „Blonde“, seinem „Lieblingsfilm aller Zeiten“.

Kritik am Netflix-Film über Marilyn Monroe

Bereits seit Veröffentlichung wird der Netflix-Film vor allem für agressive, Horror-ähnliche-Szenen und die unterschwellige Aussage gegen Abtreibung kritisiert. Auch unsere Kolumnistin Paula Irmschler ist von „Blonde“ nicht begeistert, weil der Film fast ausschließlich Monroes Leid zeige und sie dadurch indirekt missbrauche.

Weitere Musik- und Filmprojekte von Warren Ellis und Nick Cave

Bereits in der Vergangenheit haben Cave und Regisseur Dominik im Rahmen der Entstehung des Dokumentarfilms „One More Time with Feeling“ zusammengearbeitet. Der Film begleitet den Entstehungsprozess des 16. Albums SKELETON TREE von Caves Band Nick Cave And The Bad Seeds.

Gemeinsam mit Warren Ellis hat Cave dieses Jahr außerdem die Filmmusik zu „La panthère des neiges“ (2022), einem Dokumentarfilm über den seltenen Schneeleoparden, sowie die Musik zur Netflix-Serie „Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ komponiert.

Ellis und Cave spielen bis zum Jahresende 2022 außerdem eine gemeinsame Tournee durch Australien.

Caves Soloalbum SEVEN PSALMS ist am 01. Juli 2022 erschienen: