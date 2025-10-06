Nick Cave & The Bad Seeds: Deutschlandtour im Juni & August 2026
Es wird Auftritte in Lingen, Berlin, Dresden, München und Bonn geben. Hier alle Infos.
Nick Cave & The Bad Seeds kehren im Sommer 2026 nach Deutschland zurück. Die fünf Städte umfassende Tour hierzulande wird von MUSIKEXPRESS präsentiert. Von Juni bis August ist der Australier mit seiner Band in Lingen, Berlin, Dresden, München und Bonn zu Gast.
Zuletzt war Cave mit den Bad Seeds im vergangenen Jahr in Deutschland im Rahmen der ausverkauften „Wild God“-Tournee zu sehen, 2025 folgten noch weitere Solo-Shows hierzulande. Und jetzt gibt es wieder was für die Fan-Vorfreude.
Nick Cave & The Bad Seeds live in Deutschland 2026 – Konzerttermine im Überblick
- 16.06.2026 – Lingen, Open Air an der EmslandArena
- 30.06.2026 – Berlin, Waldbühne Berlin
- 02.08.2026 – Dresden, Filmnächte am Elbufer
- 23.08.2026 – München, Königsplatz München
- 25.08.2026 – Bonn, Kunst!Rasen
Tickets & Vorverkaufsstart
Der Vorverkauf zum Deutschlandzweig der Tour startet am Mittwoch, den 8. Oktober, um 10 Uhr hier auf Eventim.
Weitere Europa-Shows?
Auf seinem Instagram-Account teilte Nick Cave bereits die Termine der anstehenden Tournee und gab dabei auch schon den Hinweis, dass bald weitere Gigs mit den Bad Seeds für Europa angekündigt werden sollten.
Dennoch gibt es derzeit keine Andeutung in Bezug auf eine neue Cave-Platte. WILD GOD von 2024 bleibt damit immer noch das aktuelle Werk.