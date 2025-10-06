ME präsentiert

Nick Cave & The Bad Seeds: Deutschlandtour im Juni & August 2026

von 
Nick Cave

Nick Cave  |  Nick Cave kehrt mit den Bad Seeds im Sommer 2026 nach Deutschland zurück.

Foto: Getty Images. Jim Dyson. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Es wird Auftritte in Lingen, Berlin, Dresden, München und Bonn geben. Hier alle Infos.

Nick Cave & The Bad Seeds kehren im Sommer 2026 nach Deutschland zurück. Die fünf Städte umfassende Tour hierzulande wird von MUSIKEXPRESS präsentiert. Von Juni bis August ist der Australier mit seiner Band in Lingen, Berlin, Dresden, München und Bonn zu Gast.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Zuletzt war Cave mit den Bad Seeds im vergangenen Jahr in Deutschland im Rahmen der ausverkauften „Wild God“-Tournee zu sehen, 2025 folgten noch weitere Solo-Shows hierzulande. Und jetzt gibt es wieder was für die Fan-Vorfreude.

Nick Cave: 7 seiner außergewöhnlichsten Live-Momente
Nick Cave: Dieses Ritual zieht er vor seinen Konzerten durch
Mit Nick Cave & Patti Smith: 7 gute Bücher von Musiker:innen

Nick Cave & The Bad Seeds live in Deutschland 2026 – Konzerttermine im Überblick

  • 16.06.2026 – Lingen, Open Air an der EmslandArena
  • 30.06.2026 – Berlin, Waldbühne Berlin
  • 02.08.2026 – Dresden, Filmnächte am Elbufer
  • 23.08.2026 – München, Königsplatz München
  • 25.08.2026 – Bonn, Kunst!Rasen

Tickets & Vorverkaufsstart

Der Vorverkauf zum Deutschlandzweig der Tour startet am Mittwoch, den 8. Oktober, um 10 Uhr hier auf Eventim.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Weitere Europa-Shows?

Auf seinem Instagram-Account teilte Nick Cave bereits die Termine der anstehenden Tournee und gab dabei auch schon den Hinweis, dass bald weitere Gigs mit den Bad Seeds für Europa angekündigt werden sollten.

Wild God
Wild God Für € 14,99 bei Amazon kaufen

Dennoch gibt es derzeit keine Andeutung in Bezug auf eine neue Cave-Platte. WILD GOD von 2024 bleibt damit immer noch das aktuelle Werk.

Katharina Moser schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Nick Cave Konzerte deutschlandtour Nick Cave And The Bad Seeds ME präsentiert WILD GOD The Wild God Tour
Artikel Teilen