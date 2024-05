Nick Cave & The Bad Seeds: So klingt die neue Single „Frogs“

Mit dem Song erschien bereits die zweite Single des im August kommenden Albums WILD GOD.

Am Donnerstag (30. Mai) haben Nick Cave & The Bad Seeds ihre neue Single „Frogs“ veröffentlicht. Frösche sind in dem Song tatsächlich Programm, so besingt Nick Cave eine romantische Szene, in der die Amphibien im Sonntagsregen in „die Gitter“ (wahrscheinlich Gullys) springen und Gott anbeten.

„Die schiere Ausgelassenheit eines Songs wie ‚Frogs‘ zaubert einfach ein verdammt breites Grinsen auf mein Gesicht“, sagt Cave in einer Pressemitteilung. Die Band liefert zum Release direkt ein Lyric-Video mit – natürlich in froschgrün.

Nick Cave singt in „Frogs“ Bibelverse

Wie man sich bei den zu Gott gewandten Fröschen schon denken kann, ist der neue Song ein religiöser Track. So erhält „Frogs“ Anspielungen auf die biblische Geschichte von Kain und Abel. Mit den Zeilen „Zum Wochenbeginn kniete er nieder, zerschmetterte den Kopf seines Bruders mit einem Knochen, es ist mein großes Privileg, oh Baby, dich nach Hause zu bringen“ spielt Nick Cave auf den ersten Mord in der Bibel an, bei dem Kain seinen Bruder Abel tötet.

Begleitet werden die christlichen Zeilen von einem langsamen Schlagzeugbeat, einer Klaviermelodie, die an ein Glockenspiel erinnert, und langgezogenen Gitarrentönen. Das Lied scheint bei Caves Fans gut anzukommen, so fallen die meisten YouTube-Kommentare unter dem grünen Lyric-Video positiv aus. „Ich freue mich schon, diesen Song live zu erleben“, schreibt eine Nutzerin. „WTF? So gut!“, beschreibt ein anderer Fan den Track. Gleich zwei Kommentierende finden: „Frogs“ könnte auch von David Bowie gesungen werden. Der Stil der Komposition erinnere sie an den 2016 verstorbenen Musiker.

Album und Tour noch dieses Jahr

„Frogs“ ist nach „Wild God“ bereits die zweite Single des kommenden Albums WILD GOD. Am 30. August kommt die LP in die Stores, Fans können sich auf 10 neue Tracks freuen. Aufgenommen wurde das Werk in den Miraval Studios, idyllisch gelegen in der französischen Provence. Acts wie AC/DC, Pink Floyd, Sade und The Cure haben hier bereits ihre musikalischen Fußabdrücke hinterlassen. Seit 2011 gehört das Anwesen, auf dem die Musiker:innen auch nächtigen können, Brad Pitt.

Nach dem Albumrelease geht es für Nick Cave & The Bad Seeds auf Europatournee. Ab September können die Fans WILD GOD live erleben. Eröffnet wird die „The Wild God Tour“ am 24. September in Oberhausen. Die Gruppe spielt bis Mitte November in den Arenen Europas. Außerdem ist Cave bereits im Juni und Juli auf Solo-Europatour. Karten für diese Events gibt es allerdings nicht mehr.

Hier spielen Nick Cave & The Bad Seeds live in Deutschland: