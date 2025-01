Nick Cave will Song von Kanye West auf seiner Beerdigung

Seine Wahl fällt auf Kanye Wests Track „I Am A God“.

Allen problematischen Äußerungen des Rappers zum Trotz hat sich Nick Cave erneut als Fan von Kanye West (Ye) ausgesprochen.

„I Am A God“ zum Ableben

Und nicht nur das: Ein Song des US-Amerikaners solle sogar bei seiner Beerdigung laufen. Nick Cave teilte diesen Wunsch in einem Q&A auf seiner „The Red Hand Files“-Webseite, bei dem er in Briefform Fragen von Fans beantwortete. Offenbar eine einfache Wahl für den australischen Musiker: Das Lied seiner Wahl ist „I Am A God“ (2013). Auch für das BBC-Format „Desert Island Discs“, in dem Künstler:innen aufzählen sollen, was sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden, hatte Nick Cave den Song vom Kayne-West-Album YEEZUS als einen seiner liebsten genannt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Respekt für Kanye Wests Wahnsinn

In den vergangenen Jahren hatte sich Nick Cave außerdem auch ab von einzelnen Songs lobend über Kanye West geäußert. 2020 nannte er den Rapper in einem Post auf seiner Webseite „unseren größten Künstler“, beschrieb dessen Schaffensprozess als „eine Form des Wahnsinns“. „Es gibt keinen anderen Musiker auf der Welt, der sich seinem eigenen Irrsinn so verschrieben hat wie Kanye West. Dahingehend ist er zurzeit unser größter Künstler“, so der Kontext zum Einordnen.

Zwei Jahre später verurteilte Nick Cave gegenüber dem BBC-Format „Newsnight“ zwar Wests antisemitische Kommentare als „beschämend“, beteuerte jedoch erneut seinen künstlerischen Respekt für ihn. „Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich die Musik dieses Menschen weiter anhören kann“, so Cave. „Ich persönlich kann es … Ich finde, dass er die beste Musik seit langem gemacht hat, die interessanteste, herausforderndste, mutigste Musik.“

Nick Cave 2025 live erleben

Obgleich Nick Cave & The Bad Seeds erst im vergangenen Jahr in Europa auftraten, kehrt der Musiker solo auch 2025 zurück. In Deutschland spielt er lediglich am 21. Juni in der Hamburger Elbphilharmonie, im deutschsprachigen Raum gibt es außerdem die beiden Tour-Starttermine am 10. und 11. Juni in Zürich. Ansonsten tritt er in Italien, Frankreich, Norwegen, Lettland und Bulgarien auf.