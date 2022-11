Nickelback über GET ROLLIN‘: „Wir sind bereit, dass die Welt uns wieder hasst“

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 22, in der Julia Friese die Wandlung von erhöhter Reizbarkeit zur Tanzbarkeit erklärt.

Fünf Shows wollen die Briten um Alex Turner 2023 in Deutschland spielen. Ihr neues Album THE CAR erscheint bereits im Oktober. mehr…

In der Vergangenheit wurde die Band dafür verurteilt, in ihren Texten teilweise Sexismus, Übergriffigkeit und Gewalt zu verherrlichen. Lest hier mehr dazu, warum viele Hörer*innen der Musik von Nickelback kritisch gegenüber stehen.

Gegenüber „Audacy“ hat Sänger Chad Kroeger erklärt , dass er für den Aufruhr bereit sei: „Weißt du, wir machen ständig Witze darüber. Ich sage: ‚Ich bin bereit, dass die Welt uns wieder hasst‘. Ryan sagt das die ganze Zeit: ‚Ich glaube, wir sind etwas weicher geworden.‘ Die Anmache funktioniert, denn es gibt so viele Leute auf dieser Seite der Musik, die alle das Gleiche fragen. Es ist eine Nickelback-Platte, sie ist genau wie alle anderen Nickelback-Platten. Sie schwankt und fließt, es gibt Höhen und Tiefen. Es ist alles wie immer. Du bekommst dein ‚Photograph‘, du bekommst ‚Far Away‘, aber du bekommst auch ‚Side Of A Bullet.‘“

Am 18. November ist mit GET ROLLIN‘ das neue, zehnte Album von Nickelback erschienen. Mit Aussagen wie „Wir sind bereit, dass die Welt uns wieder hasst“ hatte die Rockband ihre Platte angekündigt.

Arctic Monkeys veröffentlichen neuen Song „I Ain't Quite Where I Think I Am“