Nickelback: Casino-Besucherin drängt Chad Kroeger – er pöbelt & singt

Eine Casino-Besucherin will, dass Chad Kroeger für sie singt. Der Nickelback-Kopf meckert erst, performt dann aber doch „Rockstar“ – das Video geht viral.

Ein komischer bis unangenehmer Moment zwischen Chad Kroeger und einer Besucherin in einem Casino entwickelt sich derzeit zum Social-Media-Hit.

In einem Video, das in den vergangenen Tagen auf verschiedenen Plattformen kursiert, ist zu sehen, wie der Nickelback-Sänger in einer Spielhalle auf eine Frau trifft, die ihn um eine spontane Gesangseinlage bittet – erst pöbelt er, dann gibt er aber nach.

„Verpisst du dich jetzt?“

Die Aufnahme zeigt, wie sich die Frau dem 51-jährigen Kanadier nähert und ihn direkt anspricht: „Chad, kannst du einmal für mich singen?“ Die Antwort von Chad Kroeger fällt zunächst alles andere als höflich aus: „Würdest du verdammt nochmal die Klappe halten?“ Doch die Frau lässt sich nicht beirren und wiederholt ihre Bitte.

Kroeger lenkt schließlich ein und performt einen Teil der 2005er Nickelback-Single „Rockstar“, bevor er mit den Worten „Verpisst du dich jetzt?“ abschließt. Die Frau reagiert mit schallendem Gelächter auf die derbe Ausdrucksweise des Rockstars.

Das Video verbreitet sich schnell und löst geteilte Reaktionen aus – manche interpretieren die Szene als humorvollen Schlagabtausch, andere kritisieren Kroegers rauen Umgangston.

Hier gibt es den Cringe-Moment in Gänze zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von Hanna in die Welt hinaus

Nickelback wurde 1995 in der kanadischen Kleinstadt Hanna in Alberta gegründet. Chad Kroeger formierte die Band zusammen mit seinem Bruder Mike Kroeger, Ryan Peake und Brandon Kroeger. Der Name der Gruppe geht auf Mike Kroegers Erfahrungen in einem Café zurück, wo er Kund:innen häufig „Here’s your nickel back“ (Hier ist dein Nickel zurück) sagte. Nach ersten selbstproduzierten Veröffentlichungen gelang der Band mit dem Album „The State“ (2000) der Einstieg in den nordamerikanischen Markt.

Der internationale Durchbruch folgte 2001 mit dem Album „Silver Side Up“ und der Single „How You Remind Me“, die wochenlang die Charts dominierte. Mit diesem Erfolg etablierte sich Nickelback als eine der kommerziell erfolgreichsten Rockbands der 2000er-Jahre. Weitere Single-Erfolge wie „Someday“, „Photograph“ und „Rockstar“ folgten und machten die Kanadier zu Stadion-füllenden Großverdienern der Musikindustrie. Bis heute hat die Band über 50 Millionen Tonträger weltweit verkauft.

Kommerzieller Erfolg trotz massiver Kritik

Trotz ihres enormen monetären Erfolgs avancierten Nickelback über Jahre hinweg zu einem vielkritisierten und belächelten Rock-Act. Kritiker:innen warfen der Band formelhafte Songstrukturen, kalkulierte Emotionalität und eine übermäßige Radiotauglichkeit vor.

Insbesondere in den 2010ern entwickelten sich Nickelback zum Running Gag im Internet. Die Band wurde zum Meme – als Symbol für vermeintlich austauschbaren Post-Grunge.

In den vergangenen Jahren bemühten sich Nickelback um eine Neubewertung ihres Werks. 2022 veröffentlichten sie ihr zehntes Studioalbum „Get Rollin’“ und gingen erneut auf internationale Tour. Parallel dazu erschien 2023 die Dokumentation „Hate to Love: Nickelback“, die sich mit dem ambivalenten Verhältnis zwischen Band, Medien und Publikum auseinandersetzt.