Nicki Minaj versus SZA: Die Beleidigungen gehen in die nächste Runde

Beefs im Hip-Hop-Bereich sind nichts Ungewöhnliches. Nun scheint sich ein neuer zwischen Rapperin Nicki Minaj und R&B-Sängerin SZA entfacht zu haben. Schon am Dienstag (15. Juli) gerieten die beiden Künstlerinnen aneinander, nun tragen sie ihre Fehde öffentlich weiter aus.

Erneute Auseinandersetzung auf X

Am Donnerstag (17. Juli) kam es erneut zu einer Auseinandersetzung auf der Plattform X. Nicki Minaj repostete ein Video von der Met Gala 2018. In dem Clip ist zu sehen, wie SZA ein Interview gibt, während Rihanna im Hintergrund vorbeiläuft. SZA versucht daraufhin, Rihannas Aufmerksamkeit zu erlangen, doch diese scheint nicht zu reagieren.

Minaj schrieb zu dem Beitrag: „Lol. Das sind die falschen Mädchen, die nur Scheiße reden, aber dich für ein Foto niedermachen oder so etwas vor der Kamera machen, um so zu tun, als wären sie nicht die Hasser, die sie wirklich sind. Ich frage mich, was sie dem Interviewer vorgelogen hat. Mann, es ist so befreiend, WIRKLICH man selbst zu sein. #JusticeForDemoree“

Der verwendete Hashtag bezieht sich auf Desiree Perez, CEO des Labels Roc Nation, die Nicki Minaj ebenfalls mehrfach auf X kritisiert hat. In einer aktuellen Klage behauptet deren Tochter Demoree Hadley, von ihrer Mutter rechtswidrig für fast zwei Wochen in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen worden zu sein.

SZA kontert Nick Minaj mit alten Nachrichten

Als Reaktion postete SZA einen Screenshot eines fünf Jahre alten SMS-Austauschs, in dem Nicki Minaj ein Mitglied aus SZAs Team nach einem möglichen Feature fragt. „Habe diese Hook und denke, sie würde dope darauf klingen“, soll Minaj damals über SZA gesagt haben.

SZA kommentierte das Bild mit den Worten: „Nicki. Du kennst meine Musik und meinen Beitrag absolut, denn du hast zweimal um Features gebeten, ohne eine Antwort zu erhalten. Außerdem rappst du meine Texte auf Feeling Myself – ‘Cooking up the bass looking like a kilo’? Lol, du hast einen Moment … Ich bin mir nicht sicher, warum, aber sei gesegnet.“

Tatsächlich hat SZA offizielle Writing Credits auf Nicki Minajs Song „Feeling Myself“ mit Feature Beyoncé. Der Song erschien 2014 auf Minajs Album THE PINKPRINT.

Weitere Seitenhiebe – wie weit eskaliert der Beef?

Der Streit hatte mit einem Post von SZA auf X begonnen. Darin schrieb sie: „Merkur rückläufig … nicht den Köder schlucken lol dumme Gans.“

Obwohl sie niemanden direkt erwähnte, nahm Nicki Minaj den Beitrag persönlich. Kurz zuvor hatte sie auf X gegen Terrence „Punch“ Henderson, den Präsidenten des Labels Top Dawg Entertainment, ausgeteilt. Minaj behauptete, er habe sie früher grundlos online gemobbt und sie habe Beweise dafür gesammelt. Den Tweet von SZA deutete Minaj als Seitenhieb gegen sich und reagierte umgehend. Seitdem kommt es immer wieder zu gegenseitigen Sticheleien. Wie sehr sich dieser Beef noch ausweiten wird, ist derzeit nicht absehbar.