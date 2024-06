Nicki Minaj in Berlin: Tickets, Setlist, Anfahrt, Parken – wir haben alle Infos

Die Rapperin gibt in Berlin ihr zweites Deutschland-Konzert der „Pink Friday 2“-Welttournee.

Am Freitag, den 07. Juni spielt Nicki Minaj eine Show in der Uber Arena in Berlin. Auf ihrer „Pink Friday 2“-Welttournee ist der Gig in der Hauptstadt der zweite Deutschlandtermin. Bereits zwei Tage zuvor hat die Rapperin einen Stop in Köln eingelegt.

Hoffentlich reist Minaj drogenfrei in die Hauptstadt ein. Nicht, dass sie mit Marihuana erwischt wird und deswegen ihr Konzert nicht spielen kann… Ausgedachtes Szenario? Fehlanzeige. Denn genau das passierte nämlich am Samstag, den 25. Juni. Die Rapperin wurde am Flughafen in Amsterdam aufgehalten, da sie Marihuana in ihrem Gepäck nach England transportieren wollte – die Rechnung hatte sie aber anscheinend ohne die niederländische Polizei gemacht. Aufgrund des Vorfalls Platze die Show in Manchester.

Es bleibt zu hoffen, dass die 41-Jährige aus ihren Fehlern gelernt hat. Für den Abend am 07. Juni haben wir hier alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Tickets

Für Fans, die noch kein Ticket haben, stehen die Chancen auf das Live-Erlebnis schlecht. Die Karten sind restlos ausverkauft, der Ansturm auf die Tickets war enorm. Eine Eintrittskarte erhielt man für einen stolzen Preis zwischen 82 – 134 Euro. Der Einlass in die Uber-Arena startet um 18:00, gegen 20:00 wird Nicki Minaj dann auf die Bühne kommen.

Setlist

Auf ihrer „Pink Friday 2“-Welttournee hat Nicki Minaj bereits einige Shows absolviert. Dementsprechend hat sich schon eine feste Setlist etabliert, die Fans nun auch in Berlin erwarten können. Auf die Bühne kommt Minaj mit dem neuen Hit „Gag City“, gefolgt von „I’m the Best“. Neben neuen Liedern ihres Albums PINK FRIDAY 2, welches im Dezember 2023 in die Stores kam, können Konzertbesucher:innen natürlich auch zu Hits wie „Super Bass“ und „Anaconda“ das Tanzbein schwingen. Bemerkenswert: Minaj bringt, wenn auch teils gekürzt, 33 Songs auf die Bühne.

Das ist die gesamte Setlist:

I’m the Best

Barbie Dangerous

FTCU

Beep Beep

Hard White

Press Play

Win Again

Big Difference

Pink Birthday

Feeling Myself

Favorite

Cowgirl

High School

Needle

Chun-Li

Red Ruby Da Sleeze

Barbie World

Roman’s Revenge

Monster

Fallin 4 U

Right Thru Me

Save Me

Let Me Calm Down

Super Freaky Girl

Anaconda

Your Love

Side to Side

Pink Friday Girls

Super Bass

The Night Is Still Young

Moment 4 Life

Starships

Zugabe: Everybody

Anreise

Die Veranstalter empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anstatt mit dem Auto anzureisen. Gleich zwei Haltestellen befinden sich in der Nähe der Uber Arena: S+U Warschauer Straße und Ostbahnhof. Mit den S-Bahnen S3, S5, S7, S9, S75 kommt man zur Halle, die richtigen U-Bahnlinien sind U1 und U3. An Wochentagen fährt die U-Bahn bis ca. 0:30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1:30 Uhr. Danach sind Nachtbusse im Einsatz. Am Wochenende verkehren U-Bahn und S-Bahn 24h. Wer auf sein Auto nicht verzichten kann: Am besten der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz folgen. Für Navigationsgeräte folgende Adresse nutzen: Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin. Parkplätze an der Uber Arena sind sehr begrenzt. Mitunter übersteigt die Anzahl der Autos die verfügbaren Kapazitäten. Das Parkhaus Arena & Plaza ist allerdings 24/7 geöffnet. Pro Stunde stellt man sein Auto hier für 3 Euro ab, der Tageshöchstsatz liegt bei 30 Euro.