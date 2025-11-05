Nina Chuba bestätigt Konzert in Frankfurt – Auftritt findet statt

Nina Chuba :: ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT

Nina Chuba meldet sich nach Dortmund-Absage – jetzt steht der neue Termin

Nina Chuba tritt am 5. November in der Frankfurter Festhalle auf. Nach krankheitsbedingten Absagen steht nun fest: Das Konzert findet wie geplant statt.

Wegen Krankheit musste Nina Chuba zuletzt ihre große Arena-Tour unterbrechen. Die Konzerte in Hannover und Dortmund am 2. und 3. November wurden kurzfristig abgesagt. Fans machten sich Sorgen um die Sängerin und ihren Gesundheitszustand. Doch nun steht fest: Der Auftritt in Frankfurt am Main am 5. November findet wie geplant statt.

Daumen hoch für die Festhalle in Frankfurt

Die Konzertbestätigung erfolgte über eine Instagram-Story. Nina Chuba teilte auf ihrem eigenen Kanal ein Video vom „Die Leute lieben das“-Account – dem Instagram-Kanal zum gleichnamigen Podcast, den sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Drummer Momme Hitzemann betreibt. Hitzemann erklärt darin, dass er die Frage, ob die Musikerin auftreten könne, selbst schwer beantworten könne. Dann schwenkt er die Kamera zu Nina Chuba, die ihren Daumen nach oben zeigt.

Die Aminosäure als Schuld und Segen

In einem weiteren Story-Slide bei „Die Leute lieben das“ filmt Hitzemann die Sängerin erneut und kommentiert ironisch, sie sehe „wie das blühende Leben“ aus. Anschließend fragt er sie, wie viel sie geschlafen habe. Chuba antwortet müde: „Zweieinhalb Stunden“. Auftreten wolle sie trotzdem.

Zuschauende erfahren außerdem, dass Nina Chuba eine Aminosäure-Injektion bekommen habe, um wieder fit zu werden. Diese habe jedoch auch den Nebeneffekt, dass sie dadurch „nicht schlafen“ konnte.

Mehr Infos zur Frankfurt-Show

Trotz Schlafmangels könne sie es „kaum erwarten“, wieder auf der Bühne zu stehen. Das bedeutet: Die Show in der Festhalle Frankfurt kann stattfinden. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Supportact spielt von 19.15 bis 19.45 Uhr, und Nina Chuba wird von 20 bis 22 Uhr auftreten.

Was zuvor geschah

Auf ärztlichen Rat musste Nina Chuba zuvor die Konzerte in Hannover und Dortmund absagen. Dazu erklärte sie in ihrer Instagram-Story: „Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie anderthalb Stunden Hochleistungssport auf der Bühne, und mit einem kranken Körper, der einen Infekt hat, sowas zu machen, ist einfach zu risikoreich.“ Zum Schluss bat sie ihre Fans um Verständnis.

Am Sonntag, 2. November, teilte sie in ihrer Instagram-Story mit: „Hannover, es tut mir unfassbar leid, aber ich muss die Show heute schweren Herzens absagen. Ich hab alles getan, um mich während der Tour gesund zu halten, aber jetzt hat’s mich auch erwischt. Mir wurde von ärztlicher Seite abgeraten, die Show heute zu spielen, und auch mein Körper gibt mir eindeutige Zeichen.“

Nachholtermin für Dortmund ist gesetzt

Hannover wird nicht nachgeholt, doch für Dortmund-Fans gibt es Grund zur Freude: Statt im Herbst können Ticketinhaber:innen die 27-Jährige nun im Sommer erleben – am Mittwoch, 1. Juli 2026. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer die Tickets lieber zurückgeben möchte, kann dies bis zum 3. Dezember an der jeweiligen Vorverkaufsstelle tun. Der Ticketpreis wird erstattet.

Die nächsten Tourstopps

Nach Frankfurt sind folgende Termine geplant:

am 6. November in der Kölner Lanxess Arena

am 7. November in der Hamburger Barclays Arena

und abschließend am 9. November in der Berliner Uber Arena.

Ab Juni 2026 wird Chuba zudem erneut auf Tour gehen. Auch dann ist das Finale wieder in der Hauptstadt vorgesehen. Alle Konzerttermine sind auf ihrer Website zu finden. Einige Shows sind bereits ausverkauft.