Ayliva meldet sich zurück: So geht es mit der Tour weiter

Nach mehreren Absagen startet Ayliva ihre Tour wieder. Welche Termine betroffen sind und wo Shows nachgeholt werden – jetzt alle Details lesen.

Ayliva-Fans dürfen aufatmen: Die kommenden Konzerte in Dortmund finden wie geplant statt. Konkret heißt das: Die Gigs am Dienstag (28. Oktober), Mittwoch (29. Oktober) und Freitag (31. Oktober) werden wie angedacht gespielt werden können. Das teilte die Künstlerin auf Instagram mit. „Alle Choreografien werden an meine aktuelle gesundheitliche Lage angepasst“, schrieb die Musikerin aus Recklinghausen. „Es ändert sich allerdings nichts an der Setlist. Ich freue mich auf euch!“

Nachholtermine für Hannover

Die ausgefallenen Hannover-Konzerte werden nachgeholt: Die Show vom 23. Oktober wird auf den 4. November verschoben, die vom 24. Oktober auf den 5. November und die vom 25. Oktober auf den 6. November. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für Fans, die ihre Karten bereits storniert und zurückgegeben haben, werde nach einer Lösung gesucht. Informationen dazu sollten im Laufe der Woche folgen.

Keine Ersatztermine für Stuttgart

„Leider haben wir für Stuttgart keinen Ersatztermin mehr gefunden, da keine Freiräume im Hallenkalender vorhanden waren. Es tut mir unendlich leid, dass wir diese Shows nicht nachholen können“, schrieb Ayliva weiter in der Instagram-Story. „Ich freue mich auf einen schönen Abschluss dieser Tour, auf mein Team und auf meine Community. Danke für eure Liebe und euer Verständnis!“

Entzündeter Bienenstich als Ursache

Am 23. Oktober hatte Ayliva für Aufsehen gesorgt, als sie das in Hannover geplante Konzert nur 20 Minuten vor Beginn absagte – zu einem Zeitpunkt, als viele Leute bereits vor Ort waren. Grund war ihr Gesundheitszustand, der sich nach eigenen Angaben kurz vor der Show verschlechtert hatte. Demnach handelte es sich um einen entzündeten Bienenstich, durch den sie nicht mehr habe laufen können.

Fans zeigen Verständnis

Sie schrieb dazu auf Instagram, man habe „frühzeitig eine Show im Drehstuhl/Rollstuhl geprobt“, doch trotz „starker Medikamente“ habe sich ihr Zustand „extrem“ verschlimmert. Ein Auftritt hätte die „Gefahr einer Verschlechterung“ erhöht, so die Musikerin. In der Folge wurden auch die beiden weiteren ausverkauften Hannover-Konzerte abgesagt. Bereits Mitte Oktober 2025 waren drei Auftritte in Stuttgart gestrichen worden.

Einige Fans reagierten verärgert über die Konzertabsagen. Neben Kritik erfuhr Ayliva in den sozialen Medien jedoch auch viel Verständnis und erhielt zahlreiche Genesungswünsche – die offenbar Wirkung gezeigt haben.