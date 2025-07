Nina Chuba in Berlin: Zeiten, Support, Tickets, Setlist, Anfahrt, Wetter

Im Vorlauf zu ihrer großen Arenatour im Herbst 2025 spielt Nina Chuba dieses Jahr fünf exklusive Sommershows. Am Freitag, den 18. Juli, steht die Sängerin auf der Stage der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Darauf folgen unter anderem Konzerte in Dresden und Graz. Alle Infos zum anstehenden Konzert von Nina Chuba in Berlin gibt es hier.

Zeiten & Support

Laut der Website des Venues startet der Einlass an der Parkbühne Wuhlheide um 17 Uhr. Der Beginn der Show ist für 19 Uhr angesetzt. Mit Bella und Paul Wetz bringt Nina Chuba gleich zwei Support-Acts mit, die zuerst dran sind, bevor mit Chuba selbst gegen 20.30 oder 21 Uhr gerechnet werden kann. Ihre Show wird wahrscheinlich knapp anderthalb Stunden andauern.

Tickets

Das Konzert am 18. Juli ist restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der Hauptstadt zu ergattern.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

NINA

Mangos mit Chili

Wenn das Liebe ist

80qm

Mama shoot

Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen

Farbenblind

Nicht allein

Wieder vergessen

Unsicher

Zeit

Ich hass dich

Rage Girl

Ende

10 Sekunden Blickkontakt

Fieber

Glatteis

Nimm mich mit

Fata Morgana

Wildberry Lillet

Waldbrand

Fliegen

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Wetter

Das Wetter zum Konzert von Nina Chuba in Berlin sieht überwiegend sonnig aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad, zum Beginn der Show sind mit Temperaturen um die 24 Grad zu rechnen. Dabei ist es teils wolkig aber voraussichtlich trocken.