Das wird Dich auch interessieren





Nine Inch Nails haben heute überraschend ein neues Doppelalbum veröffentlicht. GHOSTS V-VI umfasst insgesamt 23 Instrumentalstücke, aufgeteilt auf GHOSTS V: TOGETHER und GHOSTS VI: LOCUSTS. Die Platte wird auf der Website von Nine Inch Nails kostenlos zum Herunterladen angeboten. Sänger Trent Reznor twittert zu der Neuveröffentlichung: „Stunden um Stunden an Musik. Kostenlos. Manches davon happy, manches nicht so sehr.“ Hier könnt Ihr das Werk kostenlos downloaden.

Die Erklärung Reznors spiegelt sich auch bei den Coverdesigns wider: Während GHOSTS V: TOGETHER weiße Schrift auf schwarzem Grund zeigt, präsentiert sich LOCUSTS im genauen Gegenteil. „Zwei unterschiedliche Records für zwei unterschiedliche Mindsets“ heißt es auch auf der Website. Ein Doppelalbum wie Yin und Yang. Hier könnt ihr die komplette Tracklist nachlesen:

GHOSTS V: TOGETHER

01. LETTING GO WHILE HOLDING ON

02. TOGETHER

03. OUT IN THE OPEN

04. WITH FAITH

05. APART

06. YOUR TOUCH

07. HOPE WE CAN AGAIN

08. STILL RIGHT HERE

GHOSTS VI: LOCUSTS

01. THE CURSED CLOCK

02. AROUND EVERY CORNER

03. THE WORRIMENT WALTZ

04. RUN LIKE HELL

05. WHEN IT HAPPENS (DON’T MIND ME)

06. ANOTHER CRASHED CAR

07. TEMP FIX

08. TRUST FADES

09. A REALLY BAD NIGHT

10. YOUR NEW NORMAL

11. JUST BREATHE

12. RIGHT BEHIND YOU

13. TURN THIS OFF PLEASE

14. SO TIRED

15. ALMOST DAWN

Die Teile I-IV der „Ghosts“-Serie wurden bereits im Jahr 2008 als Album veröffentlicht. Darauf fanden sich 36 Instrumentalstücke, darunter auch „34 Ghosts IV“, das später für Lil Nas X‚ Hit „Old Town Road“ gesampelt wurde. Im Jahr 2013 veröffentlichten Nine Inch Nails ihr jüngstes Album HESITATION MARKS, es folgte die EP-Trilogie NOT THE ACTUAL EVENTS (2016), ADD VIOLENCE (2017) und BAD WITCH (2018). Die beiden kreativen Köpfe hinter dem Musikprojekt, Nine Inch Nails Trent Reznor und Atticus Ross, haben außerdem für mehrere Projekte Filmmusik komponiert: So arbeiteten sie gemeinsam an den Soundtracks zu Jonah Hills Regiedebüt „Mid90s“, sowie für der HBO-Serie „Watchmen“, die im Jahr 2019 anlief.