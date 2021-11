In der neuesten Folge der US-Fernsehserie „Succession“ ist der 1993er-Nirvana-Song „Rape Me“ zu hören. Nun verriet Courtney Love – die mit dem Nirvana-Star Kurt Cobain zwei Jahre bis zu dessen Tod im Jahr 1994 verheiratet war – was sie über die Verwendung des Songs in der Serie denkt.

Courtney Love, die zusammen mit dem Rest der Band das musikalische Erbe von Nirvana verwaltet, äußerte sich nun via Instagram über die Szene, in der das „Rape Me“-Video gespielt wird: „Ich war im Raum und habe zugesehen, wie dieses Lied in ungefähr einer Stunde geschrieben wurde, und ich war noch nie so stolz darauf, eines von Kurts Liedern zu genehmigen. Es ist, als ob ‚Succession‘ Kurt Cobain wirklich verstanden hätten.“

🙏 @succession.. I’ve never felt so good about approving a usage of a song of Kurt’s. You understood this: him, it’s beautiful. I’m sure he’s proud 🙏🙇🏼‍♀️❤️‍🩹🌿🌿🌿 #nirvana #rapeme #kurtdonaldcobain #myfavoriteinsidesource

Ask me who it’s about one day. I might even tell you 🔥🫖 pic.twitter.com/jaUkBmaeya

— Courtney Love Cobain (@Courtney) November 2, 2021