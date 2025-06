Nitzer Ebb: Sänger Douglas McCarthy ist tot

Techno no? Techno yes? So sieht der Dancefloor des Hier & Jetzt aus

Douglas John McCarthy, Sänger und Mitbegründer der EBM-Band Nitzer Ebb, ist am Mittwoch (11. Juni 2025) im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Die Band teilte dies der Öffentlichkeit über ihre Social-Media-Kanäle mit.

„Wir bitten alle, Douglas, seine Frau und seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen und ihre Privatsphäre zu akzeptieren“, fügten die Musiker hinzu. „Wir danken für Euer Verständnis und werden bald weitere Informationen bekannt geben.“

Douglas McCarthy wurde 1966 in London geboren und gründete Nitzer Ebb 1982 gemeinsam mit Vaughan „Bon“ Harris und David Gooday noch als Teenager. Schon der für Briten kaum auszusprechende Bandname sollte als Provokation herhalten.

Nitzer Ebb gelangen Hits wie „Fun To Be Had“

Die ersten Singles waren zwar noch stark von Post-Punk inspiriert, doch der Sound entwickelte sich bald weiter und wurde von Industrial- und Elektronik-Einflüssen geprägt. Nitzer Ebb wurden mit Songs wie „Murderous“, „Join In The Chant“, „Control I’m Here“ und „Fun To Be Had“ zu Vorreitern der Electronic Body Music (EBM), einem Genre, das Elemente aus Industrial, Punk und Dance-Musik miteinander verband.

In Deutschland erregten Nitzer Ebb vor allem als Vorband von Depeche Mode auf deren Europa-Tour im Jahr 1988 einige Aufmerksamkeit. Da stand ihr auf dem Indie-Label Mute veröffentlichtes Debütalbum „That Total Age“ bereits ein Jahr in den Plattenläden. Mehrere Songs der Band schafften es bis in die Top 10 der Dance-Charts.

Mit „Big Hit“ aus dem Jahr 1995 verabschiedeten sich Nitzer Ebb zunächst vom großen Publikum und lösten sich auf. McCarthy wirkte in den 90er Jahren an „Recol“, dem Soloprojekt von Alan Wilder von Depeche Mode, mit und arbeitete später mit dem französischen Produzenten Terence Fixmer (Fixmer/McCarthy ) zusammen.

2006 folgte dann ein (unerwartetes) Comeback von Nitzer Ebb, das 2010 für ihr letztes Album „Industrial Complex“ sorgte. 2013 veröffentlichte McCarthy schließlich sein einziges Soloalbum „Kill Your Friends“.

Im März 2024 hatte sich der Sänger aus gesundheitlichen Gründen aus dem Live-Geschäft zurückgezogen. Bei ihm wurde eine Leberzirrhose diagnostiziert. Über die konkrete Todesursache wurde bislang aber nichts Näheres bekannt gegeben.