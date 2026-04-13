No Doubt: Tom Dumont gibt Parkinson-Diagnose bekannt

Der Gitarrist wurde mit früh einsetzender Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Er will trotzdem alle Sphere-Shows in Las Vegas spielen.

No-Doubt-Gitarrist Tom Dumont hat in einem Video auf Instagram bekannt gegeben, dass bei ihm eine früh einsetzende Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde.

Die Mitteilung erfolgt kurz vor der Rückkehr der Band auf die Bühne: Ab dem 6. Mai 2025 spielen No Doubt zwölf Shows in der Sphere in Las Vegas – die ersten Konzerte der Gruppe seit 14 Jahren.

„Es ist jeden Tag ein Kampf“

In dem Insta-Video schilderte Tom Dumont, dass er seit einigen Jahren Symptome bemerkt habe, woraufhin er einen Arzt und einen Neurologen aufgesucht und mehrere Untersuchungen durchgeführt habe. „Ich wurde mit früh einsetzender Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Es ist ein Kampf, jeden Tag“, so der Musiker in dem Clip. Weitere Details zu seinen Symptomen kündigte er für ein Folgevideo an.

Zugleich betonte Dumont, er könne weiterhin Gitarre spielen und nehme an allen geplanten Sphere-Shows teil. „Ich mache das wirklich gut“, heißt es von ihm. Er erklärte außerdem, er hoffe, mit seiner Offenheit Stigmata abzubauen und das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen – was er als wichtig für Prävention und Forschung bezeichnete.

Bandkollegen reagieren mit Unterstützung

Tom Dumonts Mitstreiter Adrian Young und Tony Kanal kommentierten das Video mit Zuspruch. Kanal schrieb, er könne es kaum erwarten, erneut mit Dumont auf der Bühne zu stehen. Tom Dumont ist seit 1988 Gitarrist der Band.

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No Doubt kehren nach langer Pause zurück

Die Las-Vegas-Shows markieren die erste reguläre Tourneeserie von No Doubt seit über einem Jahrzehnt. Zuletzt hatte die Band im April 2024 beim Coachella Festival einen gemeinsamen Auftritt absolviert. Mit der Sphere-Residency werden No Doubt zudem zur ersten Band mit Frontsängerin, die in dem technologisch aufwendigen Veranstaltungsort in Las Vegas auftreten.

Frontfrau Gwen Stefani hatte das Coachella-Comeback 2024 in einem Interview als spontane Entwicklung beschrieben. Sie erklärte, die lange Pause sei nicht bewusst geplant gewesen, sondern durch private Umstände entstanden.